ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يصعق أودينيزي ويقفز للمركز الثاني (فيديو)

اقتنص فريق يوفنتوس فوزا ثمينا من ضيفه أودينيزي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أليانز ستاديوم، في منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

أحرز المدافع دانيلو هدفا متأخرا في الدقيقة 87، ليخطف الانتصار في الدقائق الأخيرة على غرار مباراته الماضية أمام كريمونيزي الذي سجل فيها هدف الفوز في الدقيقة 91.