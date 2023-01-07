ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يصعق أودينيزي ويقفز للمركز الثاني (فيديو)
رفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة ويقفز للمركز الثاني.
اقتنص فريق يوفنتوس فوزا ثمينا من ضيفه أودينيزي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أليانز ستاديوم، في منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.
أحرز المدافع دانيلو هدفا متأخرا في الدقيقة 87، ليخطف الانتصار في الدقائق الأخيرة على غرار مباراته الماضية أمام كريمونيزي الذي سجل فيها هدف الفوز في الدقيقة 91.
في الدقيقة 87، تمكن دانيلو من تسجيل هدف قاتل، بعد متابعة ممتازة لكرة كييزا الذي توغل من الناحية اليسرى داخل المنطقة، ليمرر كرة أمام المرمى يجدها دانيلو الخالي تماما من الرقابة ويسكنها الشباك.
بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة ويقفز للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الثامن.