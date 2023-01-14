منع جماهير نابولي وروما من حضور مباريات خارج الأرض لمدة شهرين

أمر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، اليوم السبت، بمنع جماهير روما ونابولي من حضور مباريات خارج ملعبيهما، بعد اشتباكات بينهما يوم الأحد الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن القرار يتضمن إغلاق المدرجات الخاصة بمشجعي نابولي وروما في المباريات خارج الأرض، بدءا من اليوم السبت؛ بسبب "خطورة أحداث العنف التي وقعت" و"الخطر الملموس من إمكانية تكرار هذه التصرفات".

كما قرر الوزير وقف بيع التذاكر لمدة شهرين في نفس المباريات للأشخاص المقيمين في نابولي وروما.