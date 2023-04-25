أليغري: يوفنتوس يحتاج إلى الأداء الجيد والحظ لبلوغ نهائي كأس إيطاليا

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن فريقه يحتاج للأداء الجيد وبعض الحظ للفوز في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا أمام مضيفه إنتر ميلان، غدا الأربعاء، بعد التعادل ذهابا 1-1 في تورينو.

وفي نهائي الموسم الماضي خسر يوفنتوس 4-2 أمام إنتر، بعد وقت إضافي، ويحرص هذه المرة على تغيير الأمور.

وأبلغ أليغري الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "علينا أن نجهز أنفسنا من خلال التحلي بالمزيد من الهدوء مع الرغبة في الثأر لتحقيق هدف مهم مثل بلوغ نهائي كأس إيطاليا. لو قدمنا أداء جيدا وخدمنا الحظ سننجح".