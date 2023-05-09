جورج ويا يوجه رسالة رائعة إلى أوسيمين بعد كسر رقمه التاريخي في الدوري الإيطالي

وجه أسطورة منتخب ليبيريا الأسبق جورج ويا، التهنئة إلى فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، بعدما كسر الأخير الرقم التاريخي المسجل باسم النجم الليبيري في الدوري الإيطالي.

أوسيمين سجل هدفا يوم الأحد، وقاد نابولي للفوز 1-0 على فيورنتينا بالجولة الـ34 من المسابقة، ليصبح أفضل هدّاف أفريقي في تاريخ الكالتشيو برصيد 47 هدفا، متجاوزا رقم ويا (46 هدفا) الذي حققه مع ميلان بين 1995 و2000.

ويُعَدّ ويا الأفريقي الوحيد الحائز على جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم وذلك عام 1995، في حين زخرت مسيرته بالإنجازات منها أفضل لاعب أفريقي 3 مرّات، ولقبان للدوري الإيطالي مع ميلان، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي.