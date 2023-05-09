جورج ويا يوجه رسالة رائعة إلى أوسيمين بعد كسر رقمه التاريخي في الدوري الإيطالي
وجه أسطورة منتخب ليبيريا الأسبق جورج ويا، التهنئة إلى فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، بعدما كسر الأخير الرقم التاريخي المسجل باسم النجم الليبيري في الدوري الإيطالي.
أوسيمين سجل هدفا يوم الأحد، وقاد نابولي للفوز 1-0 على فيورنتينا بالجولة الـ34 من المسابقة، ليصبح أفضل هدّاف أفريقي في تاريخ الكالتشيو برصيد 47 هدفا، متجاوزا رقم ويا (46 هدفا) الذي حققه مع ميلان بين 1995 و2000.
ويُعَدّ ويا الأفريقي الوحيد الحائز على جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم وذلك عام 1995، في حين زخرت مسيرته بالإنجازات منها أفضل لاعب أفريقي 3 مرّات، ولقبان للدوري الإيطالي مع ميلان، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي.
وفي مقطع فيديو مصور عبر "تويتر"، قال أوسيمين: "إنه لشرف عظيم أن أحطّم رقم ويا القياسي لأفضل هدّاف في تاريخ الدوري الإيطالي، إنه رقم سأعتز به إلى الأبد، لقد وضع السيد ويا أسس التميّز لأفراد مثلي كي يحاكوه، وسيظل إرثه مخلّدًا في كرة القدم".
كما تصدر أوسيمين هدافي الكالتشيو برصيد 23 هدفا، ليتجاوز النجم الكاميروني السابق صامويل ايتو لأكثر لاعب أفريقي يسجل بموسم واحد في إيطاليا.
رسالة جورج ويا
من جانبه، قال ويا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "تهانينا القلبية لك يا أوسيمين، أنا سعيد جدًا لأنك حققت إنجازًا كبيرًا في مسيرتك الكروية، بعد أن سجلت هدفك رقم 47 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي".
وأضاف النجم الليبيري: "أنا فخور جدًا بمشوارك وأهنئك على هذا الإنجاز الرائع الذي جاء نتيجة لعملك الجاد وتفانيك ومثابرتك، كما أنني مسرور بكلماتك الرائعة التي قلتها لي بعد بلوغ هذا الإنجاز العملاق، ومع ذلك، أريد أن أنصحك ألا تكتفي، هناك الكثير من أرقامي التي يمكنك كسرها، أتمنى أن تستمر في تحقيق نجاح أكبر".
وتابع ويا: "لقد شاهدت هدفك في مرمى أودينيزي، ورأيت شغفك وتصميمك وجوعك وكلها أمور أعادت لي ذكريات كثيرة، لذا أنتظر هدفك رقم 100 في جميع المسابقات في إيطاليا حتى تتمكن من الاحتفال، لكن لا تخلع قميصك كما فعلت وإلا ستحصل على بطاقة صفراء".
وتابع: "لقد فزت بلقب دوري واحد، وهذا أمر عظيم، لكن أنا عندما فزت بأول بطولة مع ميلان، قلت لنفسي لماذا لقب واحد، لماذا ليسا اثنين؟ وبالفعل واصلت الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى مع ميلان، وذهبت للفوز بالكرة الذهبية، فلماذا لا يكونان اثنين أو أكثر لك فيكتور؟ مع تفانيك والتزامك وتواضعك وعملك الجاد يمكنك غزو العالم، أفريقيا بحاجة إلى نجم آخر أفضل، أنت فيكتور، يمكنك تقديم ذلك لنا".
يذكر أن أهداف أوسيمين الـ23 ساعدت نابولي في حصد لقب الدوري الإيطالي الثالث تاريخيًّا للنادي الجنوبي والأول منذ موسم 1989-1990، حيث اشترك لاعب ليل الفرنسي السابق في 40% من جملة أهداف الفريق بالمسابقة إلى الآن.
وانضم أوسيمين إلى نابولي صيف 2020 من ليل مقابل 75 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ النادي، ووصلت قيمته التسويقية الحالية حسب "ترانسفير ماركت" إلى 100 مليون يورو، كأغلى لاعب في الدوري الإيطالي، وثالث أغلى مهاجم في أوروبا.