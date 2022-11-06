جيرو يعلق على طرده بعد إحرازه هدف فوز ميلان القاتل في شباك سبيزيا (فيديو)
اعترف أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان، بأنه نسي أنه نال بطاقة صفراء سابقة حين خلع قميصه احتفالا بهدف متأخر خلال فوز صعب 2-1 على سبيزيا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليتعرض للطرد أمس السبت.
واستغل ميلان خسارة أتلانتا بملعبه 2-1 من المتصدر نابولي لينتزع حامل اللقب المركز الثاني بفوزه على سبيزيا، المهدد بالهبوط، بهدف جيرو القاتل.
وقال مهاجم فرنسا لمحطة "سكاي سبورتس": "أهم شيء أننا حققنا ثلاث نقاط أخرى، لكنني غاضب جدا لأنني نسيت حصولي على الانذار الأول".
وأضاف: "الأدرينالين والسعادة لإهداء الفوز للفريق لعبا دورا، بعد مواجهة شاقة تصرفت مثل طفل، لكن لدي ثقة تامة بالفريق".
وعن سؤاله كم سيبقى في الملاعب؟.. أجاب: "لا أعلم، حتى يخبرني جسدي بأنه عليّ التوقف".
وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إنه يتفهم فقدان جيرو السيطرة على نفسه بعد هدف الفوز.
وأبلغ محطة نادي ميلان التلفزيونية: "إيماننا الكبير بالفوز يبهجنا ويمكن أن نخرج عن السيطرة، هذا يعني أنه سيغيب عن مباراة الثلاثاء".
ويحل ميلان، الذي يبتعد بست نقاط عن نابولي المتصدر، ضيفا على كريمونيزي القابع بالمركز قبل الأخير، يوم الثلاثاء.
ووصل جيرو للهدف التاسع له الموسم الحالي في 17 مباراة بالدوري الإيطالي.
الفوز رفع رصيد ميلان لـ 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر، انقض بها على المركز الثاني متفوقا على أتلانتا.. بينما توقف رصيد سبيزيا عند 9 نقاط متكبدا الهزيمة الثالثة تواليا في المركز السابع عشر.