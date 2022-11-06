جيرو يعلق على طرده بعد إحرازه هدف فوز ميلان القاتل في شباك سبيزيا (فيديو)

اعترف أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان، بأنه نسي أنه نال بطاقة صفراء سابقة حين خلع قميصه احتفالا بهدف متأخر خلال فوز صعب 2-1 على سبيزيا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليتعرض للطرد أمس السبت.

واستغل ميلان خسارة أتلانتا بملعبه 2-1 من المتصدر نابولي لينتزع حامل اللقب المركز الثاني بفوزه على سبيزيا، المهدد بالهبوط، بهدف جيرو القاتل.

وقال مهاجم فرنسا لمحطة "سكاي سبورتس": "أهم شيء أننا حققنا ثلاث نقاط أخرى، لكنني غاضب جدا لأنني نسيت حصولي على الانذار الأول".

وأضاف: "الأدرينالين والسعادة لإهداء الفوز للفريق لعبا دورا، بعد مواجهة شاقة تصرفت مثل طفل، لكن لدي ثقة تامة بالفريق".

وعن سؤاله كم سيبقى في الملاعب؟.. أجاب: "لا أعلم، حتى يخبرني جسدي بأنه عليّ التوقف".