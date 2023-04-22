لوكاكو يعلق على قرار إلغاء عقوبة إيقافه قبل إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

وجه البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، الشكر إلى غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إثر تدخله لإلغاء عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه، قبل إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان لوكاكو قد عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة على خلفية حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بمباراة ذهاب نصف النهائي ضد يوفنتوس، بعدما تلقى هتافات عنصرية وحاول إسكات الجماهير ليتلقى البطاقة الثانية والحمراء.

وقدم إنتر استئنافا لإلغاء عقوبة الإيقاف، وهو ما تم رفضه، لكن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم برئاسة غابرييل غرافينا، أصدر، اليوم السبت، قرارا استثنائيا بإلغاء عقوبة لوكاكو ليتواجد رسميا في مباراة الإياب.