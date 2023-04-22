لوكاكو يعلق على قرار إلغاء عقوبة إيقافه قبل إياب نصف نهائي كأس إيطاليا
وجه البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، الشكر إلى غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إثر تدخله لإلغاء عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه، قبل إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وكان لوكاكو قد عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة على خلفية حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بمباراة ذهاب نصف النهائي ضد يوفنتوس، بعدما تلقى هتافات عنصرية وحاول إسكات الجماهير ليتلقى البطاقة الثانية والحمراء.
وقدم إنتر استئنافا لإلغاء عقوبة الإيقاف، وهو ما تم رفضه، لكن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم برئاسة غابرييل غرافينا، أصدر، اليوم السبت، قرارا استثنائيا بإلغاء عقوبة لوكاكو ليتواجد رسميا في مباراة الإياب.
وقال لوكاكو، عبر الموقع الرسمي لناديه: "سعيد حقا بهذا القرار الصادر من رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي أظهر حساسية كبيرة تجاه الموقف".
وأضاف: "أعتقد أنه بفضل تدخله تم تحقيق العدالة، وهذا يبعث برسالة رائعة لعالم الرياضة بأكمله، وبعد ذلك، فقد أظهر هذا أن هناك رغبة في محاربة العنصرية".
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الإيطالي لوكالة الأنباء الإيطالية: "يجوز للاتحاد، بناءً على اقتراح من المجلس الاتحادي أيضا، منح العفو إذا تم تنفيذ نصف مدة العقوبة على الأقل. مبدأ مكافحة جميع أشكال العنصرية هو عنصر أساسي في النظام الرياضي".
وشهدت مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا أحداثا مثيرة، فسجل لوكاكو هدفا من ركلة جزاء ومن ثم أشار لجمهور يوفنتوس بسبب الهتافات العنصرية الموجهة له، ما جعل الحكم يشهر في وجهه بطاقة صفراء ثانية ومن ثم حمراء.
وعقب إطلاق صافرة النهاية نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين طُرد على إثرها خوان كوادرادو ظهير يوفنتوس وسمير هاندانوفيتش حارس إنتر.
الاتحاد الإيطالي أعلن بعد ذلك منع الحضور الجماهيري في المدرج الجنوبي لملعب يوفنتوس خلال مباراة نابولي في الدوري، ومن ثم أسقط القرار بعد الاستئناف الذي تقدم به البيانكونيري.
وسيلتقي إنتر مع يوفنتوس مجددا في الإياب يوم 26 أبريل المقبل على ملعب جوسيبي مياتزا.