تطورات الوضع الصحي لبابلو ماري بعد طعنه بسكين في مركز تسوق بميلانو

كشف آرسنال الإنجليزي في بيان عن تطورات الوضع الصحي لمدافعه الإسباني بابلو ماري المعار لمونزا الإيطالي، والذي تعرض لعملية طعن رفقة 6 أشخاص في مركز تسوق بالقرب من ميلانو وأكد أن صحته بخير.

وجاء في بيان النادي الإنجليزي: "لقد صدمنا جميعًا لسماع الأنباء الرهيبة عن هجوم الطعن في إيطاليا، والذي نقل عددًا من الأشخاص إلى المستشفى، بما في ذلك قلب دفاعنا المعار بابلو ماري".

وأضاف البيان: "لقد كنا على اتصال بوكيل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشفى ولم يصب بجروح خطيرة، قلوبنا مع بابلو والضحايا الآخرين لهذا الحادث المروع".

وجاء في بيان لفريق مونزا الإيطالي الذي يلعب له المدافع البالغ من العمر 29 سنة: "بابلو ماري أصيب بجرح عميق في ظهره، لكن لحسن الحظ لم يصب أي أعضاء حيوية مثل الرئتين أو أي شيء آخر، حياته ليست في خطر، يجب أن يتعافى بسرعة، لديه عدد قليل من الإصابات ولكن ليس بجدية فهو واعٍ ولديه غرز".

ونفت تقارير إعلامية بريطانية أن يكون المدافع الإسباني أجرى عملية جراحية لكنه تم إجراء غرز في شفتيه بينما أصيب باقي الضحايا بجروح خطيرة.

وقال أدريانو غالياني الرئيس التنفيذي لفريق مونزا: "بابلو ماري ليس في خطر لأن إصاباته لا تهدد حياته، نأمل أن نراه مرة أخرى قريبا".

وأضاف موجها كلامه للاعب: "عزيزي بابلو، نحن جميعًا هنا بالقرب منك وعائلتك، نحبك، واصل القتال كما تعلم كيف، أنت محارب وستكون بخير قريبًا".

وأكد مايكل أرتيتا مدرب آرسنال أنه علم بالخبر وأن البرازيلي إيدو المدير الرياضي للفريق على اتصال باللاعب ومحيطه.

واعتقلت الشرطة الإيطالية شخصا يبلغ من العمر 46 عاما المتهم بعملية الطعن.

وقال المستشفى الذي يعالج فيه بابلو ماري إن اللاعب سيخضع لعملية جراحية في وقت لاحق اليوم الجمعة بعد تعرضه للطعن مع خمسة أشخاص آخرين خلال هجوم وقع في مركز تجاري ببلدة أساغو على مشارف ميلانو.

وقالت شرطة كاربينيري الإيطالية إن شخصا من بوليفيا يبلغ من العمر 47 عاما يعمل في المتجر توفي بسبب الهجوم وأصيب موظف آخر بالإضافة إلى أربعة عملاء بينهم ماري.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن المشتبه به يعاني من مشكلات نفسية وإنه تحت الحراسة في قسم الأمراض النفسية.

وقال مستشفى نيجواردا في ميلانو اليوم الجمعة إن حالة ماري مستقرة نتيجة عدم تعرضه لجروح عميقة في الظهر خلال الهجوم.

وقال المستشفى في بيان إن ماري وصل "وهو مستيقظ وفي كامل وعيه" وإنه سيخضع لعملية جراحية لتضميد الجروح التي أصيب بها.

وأكد متحدث باسم مونزا أن ماري سيخضع لعملية جراحية لكنه أوضح أنه لا يملك أي تفاصيل أخرى.