التركي ميريه ديميرال يعرض قميص كريستيانو رونالدو في مزاد لدعم ضحايا الزلزال

أعلن التركي ميريه ديميرال، مدافع فريق أتالانتا، عرض قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يملكه عندما كان لاعبا في صفوف يوفنتوس في مزاد علني حيث سيقوم بالتبرع بالأرباح كاملة لصالح المتضررين من زلزال تركيا المدمر.

وضرب فجر أمس الإثنين، شمال سوريا وتركيا زلزال بقوة 7.8 ريختر مما نتج عن وجود الآلاف من الضحايا والمفقودين.

وقال ديميرال عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "لقد تحدثت للتو مع كريستيانو رونالدو، حيث أعرب عن حزنه الشديد لما حدث في تركيا وسوريا، وسنقوم ببيع قميص رونالدو الموقع منه شخصيا في مجموعتي بالمزاد العلني، وسيتم استخدام جميع عائدات المزاد للمساعدة في منطقة الزلزال".