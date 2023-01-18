ما قصة قميص "القُبلة" الذي ارتداه نابولي أمام كريمونيسي؟ (صور)

أزاح نادي نابولي، الستار عن قميص جديد تم تصميمه بشكل خاص للاحتفال بعيد الحب، ظهر به اللاعبون في مواجهة كريمونيسي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا.

ونشر نادي نابولي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" قبل ساعات من انطلاق المباراة، يظهر خلاله القميص الذي سيظهر به الفريق.

وأوضح النادي أن الفريق سيرتدي قميصًا خاصًا بمناسبة يوم عيد الحب، ينوي طرحه للجماهير في المتاجر الرسمية.