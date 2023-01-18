ما قصة قميص "القُبلة" الذي ارتداه نابولي أمام كريمونيسي؟ (صور)
أزاح نادي نابولي، الستار عن قميص جديد تم تصميمه بشكل خاص للاحتفال بعيد الحب، ظهر به اللاعبون في مواجهة كريمونيسي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا.
ونشر نادي نابولي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" قبل ساعات من انطلاق المباراة، يظهر خلاله القميص الذي سيظهر به الفريق.
وأوضح النادي أن الفريق سيرتدي قميصًا خاصًا بمناسبة يوم عيد الحب، ينوي طرحه للجماهير في المتاجر الرسمية.
وسيكون قميص نابولي باللون الأبيض وبأكمام حمراء، فيما ستتواجد علامة قُبلة كبيرة في أسفل واجهة القميص.
وأكد موقع نابولي الرسمي أنه سيتم بيع القمصان المستخدمة في مباراة كريمونيسي في كأس إيطاليا في مزاد، وسيتم التبرع بعائدات العملية بالكامل للجمعيات الخيرية لدعم 3 منظمات غير ربحية تعمل في منطقة نابولي.
ويخوض نابولي موسمًا مميزًا إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 10 نقاط عن ملاحقه ميلان صاحب المركز الثاني.