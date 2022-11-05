ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يسقط أتلانتا ويعزز صدارته

عزز نابولي سجل انتصاراته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى تسع مباريات، بعدما هز فيكتور أوسيمن وإلجيف إلماس الشباك ليقلب المتصدر تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه أتلانتا، اليوم السبت.

ومنح أديمولا لوكمان التقدم لأتلانتا في الدقيقة 19 من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد أوسيمن.

لكن بعد ذلك بأربع دقائق عوض المهاجم النيجيري البالغ عمره 23 عاما خطأه بإدراك التعادل لنابولي بضربة رأس بعد تمريرة بيوتر جيلينسكي العرضية.

وفي الدقيقة 35 تلقى إلماس تمريرة من أوسيمن ليسدد كرة اصطدمت في هانز هاتبورز إلى داخل الشباك.

ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 35 نقطة من 13 مباراة مقابل 27 نقطة لأتلانتا و26 نقطة لميلان حامل اللقب، الذي يستضيف سبيتسيا في وقت لاحق من اليوم.