أليغري: موسم يوفنتوس انتهى في إشبيلية

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن موسم فريقه انتهى فعليا عقب الخسارة من إشبيلية في قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق هذا الشهر.

وبعد وقت قصير من الخروج الأوروبي بنتيجة إجمالية 3-2، خصمت عشر نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب مخالفات في التعاقدات، ليتراجع للمركز السابع حاليا برصيد 59 نقطة.

وبعد ذلك تعرض لهزيمة صادمة 4-1 من إمبولي المتواضع ثم خسر بملعبه 1-صفر من ميلان أمس الأحد، لتنهار آماله في دخول المربع الذهبي.