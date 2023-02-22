سباليتي ينافس غوارديولا وكلوب.. جعل كبار أندية أوروبا يخشون نابولي

سباليتي في الصدارة

في هذه اللحظة، يجد سباليتي نفسه في المراكز العليا لأفضل مدربي أوروبا، جنبًا إلى جنب مع كلوب وبيب غوارديولا.

إذا قرر ليفربول التخلص من كلوب، الذي يعاني حاليا في موسمه السابع في ملعب آنفيلد بعد فوزه بكل شيء هناك، فسيُنظر إلى سباليتي على أنه المرشح المثالي ليحل محله.

سباليتي أستاذ لا يرتدي بدلة وربطة عنق، يحب الريف ويستمتع بقضاء الوقت في منزله في مزرعة في توسكانا.

كرة القدم الخاصة به عبارة عن مزيج من النظريات القديمة والحديثة وقد وظف أفكارًا من زدينك زيمان - المدرب التشيكي الإيطالي المعروف بتكتيكاته الهجومية المثيرة، وتعتمد بشكل رئيس على طريقة لعب 4-3-3.

لكن سباليتي مدرب أكثر تفكيرا دفاعيا بينما تضمن حصته التدريبية المكثفة بقاء لاعبيه جاهزين لمدة 90 دقيقة كاملة في كل مباراة.

عنصر أساسي آخر لكيفية سيطرة نابولي هذا الموسم هو استخدام سباليتي للمهاجم صاحب الأداء البدني القوي والماهر أوسيمين، الذي يربط خط الهجوم بأكمله معًا.

وحقق سباليتي الشهر الماضي انتصاره رقم 276 في الدوري، وهو أكبر انتصار في الدوري الإيطالي. إنه سجل مذهل يوضح قدرة المدرب الذي تجاوز الكثير من التقلبات في مسيرته الفنية التي جعلته يقضي خمس سنوات في فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي قبل أن يعود إلى إيطاليا ليقضي فترات في روما وإنتر ميلان قبل إقالته من إنتر.