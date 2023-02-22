سباليتي ينافس غوارديولا وكلوب.. جعل كبار أندية أوروبا يخشون نابولي
يوجد نهجان فنيان في عالم كرة القدم يتعارضان منذ نحو 20 عامًا، طريقة لعب "تيكي تاكا" المتأثرة بالإسبانية، وفكرة كرة القدم الإيطالية للهجوم المضاد والدفاع الذي لا يمكن اختراقه.
فكرتان مختلفتان تمامًا بشأن كيفية لعب كرة القدم ولكن كلتيهما فعال تمامًا في حد ذاته.
"التيكي تاكا"، وهي أسلوب لعب يتميز بالتمرير القصير والحركة والسيطرة على الكرة والاستحواذ، غالبًا ما ترتبط بمنتخب إسبانيا وفريق برشلونة، بينما أتقن يوفنتوس أسلوب كرة القدم الإيطالية في السنوات الماضية. إنها ليست جميلة لكنها فعالة للغاية كما أظهر ذلك فريق المدير الفني ماكسيميليانو أليغري هذا الموسم حيث حافظ على نظافة شباكه 15 مرة في 23 مباراة.
ويمثل نابولي الاستثناء الأكثر بهجة لكرة القدم الأوروبية لأنه يرفض قبول "التيكي تاكا" أو كرة القدم الإيطالية.
وقد أثبت ذلك خلال فوزه بهدفين نظيفين خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي طرد منه لاعب في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، حيث تألق خفيشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين، الذين جعلوا نابولي أحد المرشحين للفوز بالبطولة بأدائهم المذهل في الدوري الإيطالي.
أسلوب اللعب المكثف لنابولي والضغط العالي في الملعب يمكن مقارنته بأسلوب ليفربول بقيادة يورغن كلوب في السنوات الماضية، نظرًا لكونه شرسا ومستمرا في الركض لمدة 90 دقيقة كاملة.
محليا، يحلق نابولي والمدرب لوتشيانو سباليتي عاليا في دوري مليء بالفرق المتعثرة داخل وخارج الملعب.
ويلعب نابولي بطريقة لعب 4-3-3 الهولندية للغاية، والتي تتضمن أجنحة هجومية تدعم أوسيمين وتجعل كل هجمة قاتلة بالنسبة للخصوم.
باستثناء لاتسيو بقيادة ماوريتسيو ساري، تلعب جميع الفرق الإيطالية الكبرى الأخرى بطريقة 3-5-2 أو 3-4-2-1 مثل يوفنتوس وميلان وإنتر وروما.
إنه خيار يوضح عدد الفرق الكبرى في إيطاليا التي رفضت بإصرار تغيير أساليب لعبها، بينما تبنى نابولي التقدم في كرة القدم الهجومية والإيجابية.
سباليتي في الصدارة
في هذه اللحظة، يجد سباليتي نفسه في المراكز العليا لأفضل مدربي أوروبا، جنبًا إلى جنب مع كلوب وبيب غوارديولا.
إذا قرر ليفربول التخلص من كلوب، الذي يعاني حاليا في موسمه السابع في ملعب آنفيلد بعد فوزه بكل شيء هناك، فسيُنظر إلى سباليتي على أنه المرشح المثالي ليحل محله.
سباليتي أستاذ لا يرتدي بدلة وربطة عنق، يحب الريف ويستمتع بقضاء الوقت في منزله في مزرعة في توسكانا.
كرة القدم الخاصة به عبارة عن مزيج من النظريات القديمة والحديثة وقد وظف أفكارًا من زدينك زيمان - المدرب التشيكي الإيطالي المعروف بتكتيكاته الهجومية المثيرة، وتعتمد بشكل رئيس على طريقة لعب 4-3-3.
لكن سباليتي مدرب أكثر تفكيرا دفاعيا بينما تضمن حصته التدريبية المكثفة بقاء لاعبيه جاهزين لمدة 90 دقيقة كاملة في كل مباراة.
عنصر أساسي آخر لكيفية سيطرة نابولي هذا الموسم هو استخدام سباليتي للمهاجم صاحب الأداء البدني القوي والماهر أوسيمين، الذي يربط خط الهجوم بأكمله معًا.
وحقق سباليتي الشهر الماضي انتصاره رقم 276 في الدوري، وهو أكبر انتصار في الدوري الإيطالي. إنه سجل مذهل يوضح قدرة المدرب الذي تجاوز الكثير من التقلبات في مسيرته الفنية التي جعلته يقضي خمس سنوات في فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي قبل أن يعود إلى إيطاليا ليقضي فترات في روما وإنتر ميلان قبل إقالته من إنتر.
الجناح كفاراتسخيليا
الآن في نابولي، معنويات الفريق مرتفعة، إذ إنه في آخر تدريب التقط سباليتي الكرة وراوغ عددا من اللاعبين ما أظهر حماسة لتصفيق لاعب خط الوسط ستانيسلاف لوبوتكا والجماهير الحاضرة للتدريب.
ويحتل نابولي صدارة كرة القدم الأوروبية حاليا لأنه يضم عددًا من اللاعبين الرائعين - ولكنه أيضًا فريق اكتشف متعة كرة القدم مرة أخرى بفضل الأجواء التي خلقها سباليتي.
ومن بين اللاعبين المتألقين في صفوف نابولي الدولي الجورجي كفاراتسخيليا الذي يراقبه ريال مدريد، حيث يمتلك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 10 أهداف رائعة و12 تمريرة حاسمة في 19 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم - ما يجعله أفضل لاعب جورجي لعب في إيطاليا على الإطلاق.
ويتمتع كفاراتسخيليا بالسرعة والقوة البدنية التي يتمتع بها لويس فيغو والقدرة على التعامل مع الكرة بأناقة ودقة مثل ديفيد بيكهام.
وكفاراتسخيليا، الذي لعب في روبين كازان ودينامو باتومي قبل انضمامه إلى نابولي العام الماضي، هو أصغر لاعب بين نخبة كرة القدم الأوروبية يصل إلى رقمين في كل من الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة في الدوري المحلي.
وفقط إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي ومحمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي وهاري كين وماركوس راشفورد وراندال كولو ماني هم من يملكون نسبة أفضل.