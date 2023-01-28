ترتيب الدوري الإيطالي.. لاوتارو مارتينيز يقود إنتر ميلان للفوز على كريمونيزي

سجل لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ثنائية ليحقق فريقه الفوز 2-1 على كريمونيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت.

وضع ديفيد أوكيريك أصحاب الأرض في المقدمة بعد 11 دقيقة بتسديدة قوية ودقيقة من على حافة منطقة الجزاء اصطدمت بالجانب الأسفل من العارضة وارتدت إلى داخل الشباك.

وتعادل إنتر بعد 10 دقائق عندما كان مارتينيز يقف في المكان الصحيح داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة الشباك بعد أن ارتدت إليه عقب تصدي ماركو كارنيسكي حارس كريمونيزي لتسديدة إيدن جيكو.