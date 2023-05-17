بونوتشي يحدد رسميًّا موعد اعتزاله عالم كرة القدم

وأضاف: "أشعر دائمًا بأنني سعيد كلما دخلت إلى الملعب مرتديًا قميص يوفنتوس، وهو ما فعلته لمدة 12 عامًا، يا له من حلم جميل".

وأوضح: "ولكني سأعتزل اللعب مع نهاية الموسم المقبل، ستكون هذه نهاية حقبة بالنسبة ليوفنتوس".

وأشار: "بالنسبة لي كان فخرًا أن ألعب مع يوفنتوس، أتمنى أن ينظر اللاعبون الشباب يومًا ما إلى الرباعي أندريا بارزالي وجورجيو كيليني وجانلويجي بوفون وأنا أيضًا كمثل أعلى لهم".

وشارك المدافع المخضرم في 500 مباراة بقميص يوفنتوس، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 10 أهداف.