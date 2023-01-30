ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يخطف فوزًا غاليًا من روما في اللحظات الأخيرة ويطير بالصدارة (فيديو)
سجل فيكتور أوسيمن هدفا رائعا في الشوط الأول بينما حسم هدف متأخر لجيوفاني سيميوني فوز نابولي 2-1 على أرضه أمام روما الأحد.
وقطع نابولي خطوة أخرى نحو إنهاء انتظار 33 عاما للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وضع أوسيمن، هداف الدوري، نابولي في المقدمة بعد 17 دقيقة حين تسلم كرة بصدره وسددها مباشرة بقوة في أعلى الشباك.
ورفع المهاجم النيجيري (24 عاما) رصيده إلى 14 هدفا بالدوري هذا الموسم.
وتعادل روما في الدقيقة 75 حين تحرر البديل ستيفان الشعراوي من الرقابة وحول تمريرة عرضية إلى الشباك من مسافة قريبة.
وقبل أربع دقائق من الوقت بدل الضائع تحكم سيميوني في الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد في الزاوية العليا اليمنى بالمرمى ليلهب حماس الجماهير في استاد دييجو أرماندو مارادونا.
وينفرد نابولي بالصدارة برصيد 53 نقطة من 20 مباراة بفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يحتل روما المركز السادس ولديه 37 نقطة.
فيورنتينا يفرض التعادل على لاتسيو
وعلى ملعب الأولمبيكو فرض فيورنتينا التعادل على مضيفه لاتسيو 1-1، اليوم الأحد، في الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم نيكولو كاسالي في الدقيقة الثامنة لصالح أصحاب الأرض، لكن الضيوف أدركوا التعادل بوساطة نيكولاس غونزاليس.
وبهذا يسقط لاتسيو في فخ التعادل بعد جولتين كان الفوز حليفه فيهما، وصار رصيده بعد هذا التعادل 38 نقطة في المركز الثالث.
على الجانب الآخر ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 24 نقطة في المركز 12، وعوض خسارته في الجولتين الماضيتين.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: