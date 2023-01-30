ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يخطف فوزًا غاليًا من روما في اللحظات الأخيرة ويطير بالصدارة (فيديو)

وضع أوسيمن، هداف الدوري، نابولي في المقدمة بعد 17 دقيقة حين تسلم كرة بصدره وسددها مباشرة بقوة في أعلى الشباك.

ورفع المهاجم النيجيري (24 عاما) رصيده إلى 14 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وتعادل روما في الدقيقة 75 حين تحرر البديل ستيفان الشعراوي من الرقابة وحول تمريرة عرضية إلى الشباك من مسافة قريبة.

وقبل أربع دقائق من الوقت بدل الضائع تحكم سيميوني في الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد في الزاوية العليا اليمنى بالمرمى ليلهب حماس الجماهير في استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وينفرد نابولي بالصدارة برصيد 53 نقطة من 20 مباراة بفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يحتل روما المركز السادس ولديه 37 نقطة.