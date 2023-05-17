إنزاغي: من الطبيعي أن نكون الطرف غير المرشح أمام مانشستر سيتي أو ريال مدريد

قال سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، إنه لم يشكك في قدرة فريقه على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد انتصاره 3-صفر على غريمه ميلان في مجموع المباراتين، أمس الثلاثاء.

وكان إنزاغي تحت نيران الانتقادات الشهر الماضي بعد سلسلة من النتائج المخيبة لإنتر، لكن فريقه تغلب 1-صفر على ميلان في الإياب ليحقق انتصاره الثامن على التوالي بجميع المسابقات.

وأبلغ إنزاغي محطة "سبورت ميدياست": "كان مجرد حلم في البداية، لكننا كنا نؤمن به، مررنا بفترة رائعة، والفوز في مباراة القمة بالدور قبل النهائي أمر رائع. لا يمكننا سوى الإشادة باللاعبين".