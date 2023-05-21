تقرير: ميلان أخبر ريال مدريد برغبته في شراء عقد إبراهيم دياز
كشفت صحيفة "ماركا" أن نادي ريال مدريد تلقى إخطارًا من ميلان الإيطالي برغبتهم في ضم إبراهيم دياز، نجم الفريق الإيطالي، المعار من صفوف الميرنغي، بشكل نهائي في الميركاتو المقبل.
إبراهيم دياز تربطه تقارير صحفية بالعودة من جديد لريال مدريد، ومن ثم دراسة ما سيفعله فلورنتينو بيريز ورجاله بخصوص مستقبله مع الفريق في الموسم الجديد 2023 – 2024.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن " باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، أخبر ريال مدريد قبل أسابيع أن النادي يتطلع إلى شراء إبراهيم دياز".
وأوضحت أن النادي الإيطالي يتطلع لدفع 25 أو 30 مليون يورو لشراء اللاعب.
وأوضح التقرير: "في ريال مدريد ما زالوا يعتقدون أنه من المبكر تقييم بقاء دياز من عدمه للموسم المقبل، حيث يعتمد ذلك على عدة مواقف، مثل هل بقاء كارلو أنشيلوتي أصبح مؤكدًا أو، لا، كما رغبة اللاعب ستلعب الدور الأكبر أيضاً".
وشدد التقرير: "شيء واحد واضح حاليًّا، هو أن دياز تطوَّر، ورغبته الرئيسة هي أن ينجح يومًا ما مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا كذلك".
وكان دياز قال في تصريحات صحفية أخيرًا: "أنا سعيد هنا في ميلان، وأشعر بحالة جيدة في النادي، ولا أعلم ما سيحدث مع ريال مدريد".
وأضاف: "لقد قبلت شعار ميلان، لأن هذا ما شعرت به خلال هذه اللحظة".
وانضم دياز لميلان معارًا في عام 2019، فيما جدَّد إعارته لمدة عامين إضافيين بتكلفة بلغت 3 ملايين يورو، وتضمنت الصفقة خيارًا للشراء في صيف 2023 مقابل 22 مليونًا.
في المقابل، يوجد بند في عقد اللاعب ينصُّ على احتفاظ ريال مدريد بخيار إعادة شرائه، مقابل 27 مليون يورو.