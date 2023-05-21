تقرير: ميلان أخبر ريال مدريد برغبته في شراء عقد إبراهيم دياز

كشفت صحيفة "ماركا" أن نادي ريال مدريد تلقى إخطارًا من ميلان الإيطالي برغبتهم في ضم إبراهيم دياز، نجم الفريق الإيطالي، المعار من صفوف الميرنغي، بشكل نهائي في الميركاتو المقبل.

إبراهيم دياز تربطه تقارير صحفية بالعودة من جديد لريال مدريد، ومن ثم دراسة ما سيفعله فلورنتينو بيريز ورجاله بخصوص مستقبله مع الفريق في الموسم الجديد 2023 – 2024.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن " باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، أخبر ريال مدريد قبل أسابيع أن النادي يتطلع إلى شراء إبراهيم دياز".