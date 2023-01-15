ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتعادل مع ليتشي ويرتقي إلى المركز الثاني
تعادل فريق ميلان مع مضيفه ليتشي، نتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة للدوري الإيطالي، ليستفيد من تعثر يوفنتوس ويرتقي إلى المركز الثاني بالترتيب.
وباغت ليتشي ميلان بهدف أول في الدقيقة الثالثة وقد جاء عكسيًا حيث أحرزه ثيو هيرنانديز بالخطأ في مرمى فريقه الروسونيري.
ثم أضاف فيدريكو باسكيروتو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.
وفي شوط المباراة الثاني نجح رافايل لياو في تقليص الفارق بهدف لصالح ميلان في الدقيقة 58.
وبالدقيقة 70 أحرز دافيد كالابريا الهدف الثاني لميلان ليعادل النتيجة لفريقه بهدفين لمثلهما.
وفي الدقيقة 83 تحصل ليتشي على فرصة تسجيل الهدف الثالث وأبعدها دفاع ميلان في اللحظات الأخيرة.
حسمت المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما ليصبح رصيد ميلان 38 نقطة في وصافة الترتيب خلف المتصدر نابولي الذي يملك 47 نقطة بعد اكتساحه ليوفنتوس (5-1)، وليتشي لديه 20 نقطة في المركز 12.