ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتعادل مع ليتشي ويرتقي إلى المركز الثاني

تعادل فريق ميلان مع مضيفه ليتشي، نتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة للدوري الإيطالي، ليستفيد من تعثر يوفنتوس ويرتقي إلى المركز الثاني بالترتيب.

وباغت ليتشي ميلان بهدف أول في الدقيقة الثالثة وقد جاء عكسيًا حيث أحرزه ثيو هيرنانديز بالخطأ في مرمى فريقه الروسونيري.

ثم أضاف فيدريكو باسكيروتو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.