نقل زاكيروني مدرب اليابان السابق إلى العناية المركزة بعد سقوطه على رأسه

ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ألبرتو زاكيروني المدرب السابق لليابان وميلان، نُقل إلى وحدة العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة في الرأس داخل منزله في إيطاليا.

وسقط "زاكيروني"، الذي تولَّى تدريب اليابان، خلال الفترة من 2010 إلى 2014، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس آسيا العام 2011، على الأرض داخل منزله في شيزيناتيكو وأصيب في رأسه.