نقل زاكيروني مدرب اليابان السابق إلى العناية المركزة بعد سقوطه على رأسه
زاكيروني تلقى علاجًا أوليًا للصدمات الحادة في الرأس نتيجة السقوط.
ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ألبرتو زاكيروني المدرب السابق لليابان وميلان، نُقل إلى وحدة العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة في الرأس داخل منزله في إيطاليا.
وسقط "زاكيروني"، الذي تولَّى تدريب اليابان، خلال الفترة من 2010 إلى 2014، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس آسيا العام 2011، على الأرض داخل منزله في شيزيناتيكو وأصيب في رأسه.
وتم نقل الإيطالي، البالغ من العمر 69 عامًا، على الفور بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى بوفاليني في تشيزينا.
وأضافت الصحيفة أنه تلقى علاجًا أوليًا للصدمات الحادة في الرأس نتيجة السقوط.
وفاز "زاكيروني" بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في موسمه الأول، العام 1998-1999، كما تولَّى تدريب أندية أخرى في الدوري مثل يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان.