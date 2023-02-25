على طريقة فيلم "الأب الروحي".. مجهول يرسل رأس خنزير إلى مقر نادي سامبدوريا ويهدد الإدارة

وعبر نادي سامبدوريا في بيان عن "غضبه الشديد واستيائه في مواجهة عمل خطير آخر من أعمال الترهيب".

وفي الشهر الماضي، تلقى سامبدوريا في مقره رصاصة فارغة بجانب تهديدات إلى فيريرو وكذلك إدواردو غاروني، المالك السابق للنادي، ولم يتم التعرف على صاحب هذا المظروف الذي بعث برسالة أخرى للاعتذار في وقت لاحق.

واستقال فيريرو، الذي لا يزال يسيطر على سامبدوريا عن طريق شركة عائلية مالكة، من منصبه بعد القبض عليه في 2021 بسبب اتهامات مالية غير متعلقة بكرة القدم.

وتسبب الرجل البالغ عمره 71 عاما في غضب المشجعين بداعي أنه يتسبب في إسقاط النادي ويرفض بيعه إلى ملاك جدد بوسعهم إنقاذه من أزماته على الصعيدين المالي والرياضي.