ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يتجاوز ساسولو ويطير في الصدارة (فيديو)
قطع نابولي خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعدما تغلب 2/0 على ساسولو في الجولة الـ23 من الكالتشيو، الجمعة.
وتقدم خفيشا كفاراتسخيليا لنابولي في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي ساسولو.
ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 62 نقطة من 23 مباراة في الصدارة بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان الذي لعب مباراة أقل.
في حين جمدت الخسارة رصيد ساسولو عند 24 نقطة في المركز الـ15
وحقق نابولي الفوز الـ20 في الدوري الإيطالي والسابع على التوالي في المسابقة.
رقم أوسيمين
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أوسيمين بات أول لاعب يسجل بقميص نابولي في 7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.
ولم يسبق أوسيمين لهذا الإنجاز أي لاعب، وبالتحديد منذ عصر احتساب الفوز بـ3 نقاط، بداية من موسم 1994/1995.
ورفع أوسيمين رصيده إلى 18 هدفا في الدوري الإيطالي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، متقدما بـ6 أهداف عن أقرب ملاحقيه (لاوتارو مارتينيز وأديمولا لوكمان لاعبي إنتر ميلان وأتلانتا على الترتيب).