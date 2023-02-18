ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يتجاوز ساسولو ويطير في الصدارة (فيديو)

قطع نابولي خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعدما تغلب 2/0 على ساسولو في الجولة الـ23 من الكالتشيو، الجمعة.

وتقدم خفيشا كفاراتسخيليا لنابولي في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي ساسولو.