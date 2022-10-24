ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يقهر روما ويحلق في الصدارة (فيديو)
ابتعد نابولي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه المثير بنتيجة 1/0 على مضيفه روما، في قمة مباريات الجولة الـ11 من الكالتشيو، اليوم الأحد.
وعلى ملعب الأولمبيكو فشل لاعبو الفريقين في التسجيل في الشوط الأول لينتهي على نتيجة التعادل السلبي.
وسجل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 80 من تسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ كريس سمولينغ في التعامل مع كرة من ماتيو بوليتانو.
وحقق نابولي الفوز التاسع وتعادل مرتين ولم يخسر، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة، متقدما بـ3 نقاط عن ميلان الثاني.
في حين خسر روما للمرة الثالثةـ، وتعادل مرة وفاز 7 مرات، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس.
ويحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 24 نقطة بعد الفوز على أتلانتا، يأتي أتلانتا في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.
ومن المقرر أن يلعب نابولي مع غلاسكو رينجرز يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا علما أن نابولي تأهل إلى دور الـ16 بعدما حصد 12 نقطة من الفوز في أول 4 مباريات.