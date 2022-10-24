ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يقهر روما ويحلق في الصدارة (فيديو)

ابتعد نابولي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه المثير بنتيجة 1/0 على مضيفه روما، في قمة مباريات الجولة الـ11 من الكالتشيو، اليوم الأحد.

وعلى ملعب الأولمبيكو فشل لاعبو الفريقين في التسجيل في الشوط الأول لينتهي على نتيجة التعادل السلبي.