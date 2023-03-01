تقرير: المدعي العام الإيطالي يفتح تحقيقًا في طرد مورينيو خلال مباراة روما ضد كريمونيزي

كشفت تقارير إعلامية أن مكتب المدعي العام الإيطالي قرر فتح تحقيق في الطرد الذي تلقاه جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما، أمام كريمونيزي، بالمواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري الإيطالي.

وطُرد مورينيو للمرة الثالثة هذا الموسم، وسيغيب عن المقاعد الفنية خلال مواجهة فريقه المقبلة والتي ستكون أمام يوفنتوس، بينما ألقى المدرب البرتغالي سبب طرده على انتماء الحكم الرابع لنادي "السيدة العجوز" بغرض إبعاده عن اللقاء.

وتعرَّض روما للهزيمة أمام كريمونيزي بهدفين لهدف لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كوبي" فإن "مكتب المدعي العام في إيطاليا سيفتح تحقيقًا في طرد مورينيو يوم أمس ضد كريمونيزي، حيث وُجد أن الحكم الرابع، ماركو سيرا، كان يقول له قبل واقعة الطرد باللغة البرتغالية (الجميع يضحكون عليك، اذهب إلى بيتك)".