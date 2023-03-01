تقرير: المدعي العام الإيطالي يفتح تحقيقًا في طرد مورينيو خلال مباراة روما ضد كريمونيزي
كشفت تقارير إعلامية أن مكتب المدعي العام الإيطالي قرر فتح تحقيق في الطرد الذي تلقاه جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما، أمام كريمونيزي، بالمواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري الإيطالي.
وطُرد مورينيو للمرة الثالثة هذا الموسم، وسيغيب عن المقاعد الفنية خلال مواجهة فريقه المقبلة والتي ستكون أمام يوفنتوس، بينما ألقى المدرب البرتغالي سبب طرده على انتماء الحكم الرابع لنادي "السيدة العجوز" بغرض إبعاده عن اللقاء.
وتعرَّض روما للهزيمة أمام كريمونيزي بهدفين لهدف لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.
ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كوبي" فإن "مكتب المدعي العام في إيطاليا سيفتح تحقيقًا في طرد مورينيو يوم أمس ضد كريمونيزي، حيث وُجد أن الحكم الرابع، ماركو سيرا، كان يقول له قبل واقعة الطرد باللغة البرتغالية (الجميع يضحكون عليك، اذهب إلى بيتك)".
وقال مورينيو في تصريحاته عقب اللقاء نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "أنا عاطفي لكنني لست مجنونًا، هناك شيء ما حدث، وإلا لما كان لي رد الفعل الغاضب هذا".
وأضاف: "أحتاج لمعرفة ما إذا كان بإمكاني اتخاذ إجراء قانوني ضد سيرا، حكم الساحة أعطاني البطاقة الحمراء لأن سيرا أخبره بذلك".
وتابع: "الحكم الرابع لا يملك الصدق للكشف عما قاله لي، لا أريد أن أخوض في حقيقة أنه (الحكم الرابع) من مدينة تورينو، ونحن سنلعب مع يوفنتوس يوم الأحد، لقد تحدث معي بطريقة غير مبررة".
وأردف مورينيو: "أريد أن أعرف ما إذا كان هناك تسجيل صوتي لما قاله الحكم لي، إنه تحدث بطريقة غير مبررة، لقد ذهبت لغرفة الملابس الخاصة بالحكام، وسيرا نسى ما قاله لي، ربما هو قوي جدا داخل الملعب، وأنا أحترمه خارج الملعب كما لو كان يحترمني".
وحقق كريمونيزي فوزه الأول في الدوري الإيطالي والغائب منذ بداية الموسم عقب صعوده بالفوز على روما بنتيجة 2-1.
الفوز أوقف رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس، بينما ترك كريمونيزي المركز الأخير ورفع رصيده لـ 12 نقطة في المركز التاسع عشر.