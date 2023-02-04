إنزاغي يجرد سكرينيار من شارة قيادة إنتر قبل مواجهة ميلان

وتردد أن إنتر رفض عروضا تجاوزت قيمتها 50 مليون يورو (53.97 مليون دولار) العام الماضي، لكنه لن يستفيد ماديا من رحيل اللاعب البالغ عمره 27 عاما بنهاية الموسم.

وأبلغ إنزاغي الصحفيين عشية مواجهة غريمه المحلي ميلان: "لا أقيم خياراته، وإنما كرجل وكلاعب. إنه رجل رائع، ويتدرب بجدية كبيرة يوميا. ربما سيبدأ المباراة (أمام ميلان).

"بالنسبة لشارة القيادة، لدينا نظام وترتيب بهذا الشأن. بسبب ما حدث، لن يظل سكرينيار قائدا للفريق، لكن ناقش النادي المسألة مع اللاعب بهدوء. القائد هو سمير هاندانوفيتش وبعده هناك آخرون مثل مارسيلو بروزوفيتش ولاوتارو مارتينيز".

ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن نابولي المتصدر، بينما يحتل ميلان المركز الخامس بفارق نقطتين فقط خلف غريمه المحلي.