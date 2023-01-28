لاغازيتا: كريستيانو رونالدو مستعد للتعاون مع المدعي العام الإيطالي في قضية يوفنتوس

وكان نادي يوفنتوس قد اتفق سرًا مع رونالدو على تخفيض راتبه في عام 2020 خلال جائحة كورونا، على أن يدفع اليوفي 20 مليون يورو مستقبلًا للنجم البرتغالي.

وسبق أن قدم رونالدو طلبًا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، من أجل الاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع يوفنتوس، والتي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، ولكن تم رفضه من المدعي العام في تورينو.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن "جلسة الاستماع الأولى في تلك القضية، ستعقد بحضور القاضي ماركو بيكو في محكمة تورينو يوم 27 مارس".

وأوضحت عدة تقارير أن يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا تمت إدانته في قضية تأجيل الرواتب.

وكان المحققون قد وجدوا اتفاقيات خاصة يبدو أنها تثبت أن اللاعبين لا يزالون يتلقون رواتب ثلاثة أشهر، دون تسجيل ديونهم في ميزانياتهم العمومية ودون إبلاغ الجهات المختصة.