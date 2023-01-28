لاغازيتا: كريستيانو رونالدو مستعد للتعاون مع المدعي العام الإيطالي في قضية يوفنتوس
كشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، عن استعداد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، للتعاون مع المدعي العام في تورينو خلال التحقيق الجاري حاليا ضد تحايل يوفنتوس في دفع رواتب اللاعب خلال فترة جائحة كورونا.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم السبت، إن "رونالدو قرر وضع نفسه متاحا لكل اتصال من مكتب المدعي العام في انتظار تحديد موعد جلسة الاستماع التي من المتوقع أن يحضرها للإدلاء بشهادته".
وكان نادي يوفنتوس قد اتفق سرًا مع رونالدو على تخفيض راتبه في عام 2020 خلال جائحة كورونا، على أن يدفع اليوفي 20 مليون يورو مستقبلًا للنجم البرتغالي.
وسبق أن قدم رونالدو طلبًا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، من أجل الاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع يوفنتوس، والتي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، ولكن تم رفضه من المدعي العام في تورينو.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن "جلسة الاستماع الأولى في تلك القضية، ستعقد بحضور القاضي ماركو بيكو في محكمة تورينو يوم 27 مارس".
وأوضحت عدة تقارير أن يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا تمت إدانته في قضية تأجيل الرواتب.
وكان المحققون قد وجدوا اتفاقيات خاصة يبدو أنها تثبت أن اللاعبين لا يزالون يتلقون رواتب ثلاثة أشهر، دون تسجيل ديونهم في ميزانياتهم العمومية ودون إبلاغ الجهات المختصة.
وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية.
وأعلن يوفنتوس بالفعل أنه سوف يستأنف ضد خصم النقاط وسيكون أمامه 30 يومًا من الوقت للقيام بذلك من اللحظة التي تصدر فيها محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم دوافعها.
وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو، قبل أن يعود إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد في صيف 2021 بمبلغ 15 مليون يورو.
ويلعب رونالدو حاليا ضمن صفوف نادي النصر السعودي الذي انتقل إليه في الميركاتو الحالي؛ بعدما فسخ تعاقده بالتراضي مع يونايتد.