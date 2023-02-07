كم بلغ ارتفاع قفزة أوسيمين التي تفوّق بها على كريستيانو رونالدو؟

نجح النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، في تسجل هدفين خلال فوز فريقه على سبيزيا بثلاثية، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الأسبوع 21 من الدوري الإيطالي، حيث سجل اللاعب رقما قياسيا جديدا.

وسجل أوسيمين هدفا برأسه في شباك أصحاب الأرض، حيث ارتقى في الهواء وقفز لمسافة مترين و58 سنتيمترا.

ووفقا لما ذكرته شبكة ESPN، يوم الثلاثاء، يعد ذلك رقما قياسيا في الدوري الإيطالي أكبر من الذي حققه كريستيانو رونالدو قبل حوالي ثلاثة أعوام بقميص يوفنتوس عندما سجل برأسه أمام سامبدوريا، إذ بلغت وقتها القفزة حوالي مترين و56 سنتيمترًا.