كم بلغ ارتفاع قفزة أوسيمين التي تفوّق بها على كريستيانو رونالدو؟
نجح النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، في تسجل هدفين خلال فوز فريقه على سبيزيا بثلاثية، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الأسبوع 21 من الدوري الإيطالي، حيث سجل اللاعب رقما قياسيا جديدا.
وسجل أوسيمين هدفا برأسه في شباك أصحاب الأرض، حيث ارتقى في الهواء وقفز لمسافة مترين و58 سنتيمترا.
ووفقا لما ذكرته شبكة ESPN، يوم الثلاثاء، يعد ذلك رقما قياسيا في الدوري الإيطالي أكبر من الذي حققه كريستيانو رونالدو قبل حوالي ثلاثة أعوام بقميص يوفنتوس عندما سجل برأسه أمام سامبدوريا، إذ بلغت وقتها القفزة حوالي مترين و56 سنتيمترًا.
ورحل رونالدو، عن يوفنتوس في صيف 2021، حيث سجل خلال 3 سنوات 101 هدف في 134 مباراة لعبها بقميص البيانكونيري.
ويتصدر أوسيمين حاليا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا في 17 مباراة بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.
وكانت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، أشارت إلى أن "مانشستر يونايتد مستعد لدفع 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين في الصيف".
ويحلم أوسيمين في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ الحصول على اللقب في موسم 1989-1990.
يذكر أن أعلى قفزة على الإطلاق، مدونة أيضاً باسم رونالدو، حين ما قفز بارتفاع 2.93 متر، ليحرز هدفاً لفريقه السابق ريال مدريد بمواجهة مانشستر يونايتد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.