الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وحقق يوفنتوس 3 انتصارات، وتعادل 4 مرات، وتلقى خسارة واحدة، وسجل يوفنتوس 12 هدفًا، وتلقى 5 أهداف.

وتعادل ميلان ضد يوفنتوس دون أهداف كما تعادلا في لقاء الدور الأول للدوري الإيطالي، ولم يفز يوفنتوس في آخر 3 مواجهات ضد ميلان.

أفكار بيولي

يسعى ميلان لتحقيق الفوز وعلاج آثار خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مباراة يوفنتوس لها حجم كبير وجماهيرية واسعة، مؤكدًا أن مباراة تشيلسي صفحة وانتهت والجميع مسؤول عنها.

وأشار إلى أن ميلان تلقى العديد من الأهداف مؤخرًا، خاصة أمام تشيلسي مؤكدًا أنه سيعمل على تطوير الشق الدفاعي.

ويغيب عن صفوف ميلان: زلاتان إبراهيموفيتش، وأليساندرو فلورينزي، والحارس مايك ماينان، وجونيور ميسايس، ودافيد كالابريا، وسيمون كاجير، وأليكسيس سايليميكيرس، للإصابة.