الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي
يستضيف ملعب (سان سيرو)، مساء اليوم السبت، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ميلان وضيفه يوفنتوس في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.
ويحل إنتر ميلان ضيفًا على ساسولو كما يلتقي بولونيا ضيفه سامبدوريا، اليوم السبت، ضمن منافسات هذه الجولة التي تستكمل، غدًا الأحد، بست مواجهات ثم يسدل الستار بلقاء فيورنتينا ضد لاتسيو.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ميلان ضد يوفنتوس، فإلى السطور المقبلة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (سان سيرو) الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.
ترتيب الفريقين
يحتل ميلان حامل اللقب المركز الخامس برصيد 17 نقطة بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي.
وحقق ميلان 5 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى خسارة واحدة، وسجل ميلان 16 هدفًا وتلقى 9 أهداف.
ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 13 نقطة بقيادة مديره الفني ماسيمليانو أليغري.
وحقق يوفنتوس 3 انتصارات، وتعادل 4 مرات، وتلقى خسارة واحدة، وسجل يوفنتوس 12 هدفًا، وتلقى 5 أهداف.
وتعادل ميلان ضد يوفنتوس دون أهداف كما تعادلا في لقاء الدور الأول للدوري الإيطالي، ولم يفز يوفنتوس في آخر 3 مواجهات ضد ميلان.
أفكار بيولي
يسعى ميلان لتحقيق الفوز وعلاج آثار خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مباراة يوفنتوس لها حجم كبير وجماهيرية واسعة، مؤكدًا أن مباراة تشيلسي صفحة وانتهت والجميع مسؤول عنها.
وأشار إلى أن ميلان تلقى العديد من الأهداف مؤخرًا، خاصة أمام تشيلسي مؤكدًا أنه سيعمل على تطوير الشق الدفاعي.
ويغيب عن صفوف ميلان: زلاتان إبراهيموفيتش، وأليساندرو فلورينزي، والحارس مايك ماينان، وجونيور ميسايس، ودافيد كالابريا، وسيمون كاجير، وأليكسيس سايليميكيرس، للإصابة.
ويعتمد ميلان على تشكيلة تضم حارس المرمى سيبريان تاتاروسانو، وأمامه الرباعي: بيير كالولو، وفيكايو توموري، وسيرجينو ديست، وثيو هيرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ساندرو تونالي، وإسماعيل بن ناصر، وأمامهما تشارلز دي كيتيلاري، وعلى الأطراف رافاييل لياو، ورادي كرونيتش، ويقود خط الهجوم أوليفييه جيرو.
خطط أليغري
يتطلع يوفنتوس لتحقيق الفوز على حساب ميلان في عقر داره وحسم النقاط الثلاث على حساب الروزونيري بعد غياب.
وقال أليغري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن خسارة ميلان على يد تشيلسي ستزيد من صعوبة مواجهة الفريقين مؤكدًا أن ميلان حامل اللقب ويسعى لرد اعتباره في هذه المواجهة.
وأشار إلى أن فريقه بحاجة لشخصية قوية للخروج من موقعة سان سيرو وحصد نتيجة إيجابية واللعب لتحقيق الفوز.
ويغيب عن صفوف يوفنتوس ماتيا دي تشيليو ومارلي آكي وبول بوغبا وكايو جورجي وفيدريكو كييزا للإصابة.
ويعتمد يوفنتوس على تشكيلة تضم حارس المرمى فويتشيك تشيزني، وأمامه الرباعي بريمير، وليوناردو بونوتشي ودانيلو وأليكس ساندرو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أدريان رابيو وبجواره لياندرو باريديس وعلى الأطراف ويستون ماكيني وفيليب كوستيتش، وفي الهجوم دوسان فلاهوفيتش وبجواره اركاديوز ميليك.
وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييج البلجيكي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن مواجهة ميلان ويوفنتوس في أي وقت قمة خارج التوقعات ولقاء صعب بين فريقين كبيرين.
وأشار إلى أن خسارة ميلان أمام تشيلسي في دوري الأبطال سلاح ذو حدين إما سيضع ضغوطًا أكبر على لاعبي ميلان أو يعطيهم الدافع لمصالحة جماهيرهم.
وأكد أن يوفنتوس أيضًا فريق مميز رغم بعض المتاعب الفنية التي يعاني منها الفريق خاصة في خط الوسط ولكنه يستطيع الوصول لمرمى المنافسين والفوز على ميلان سيمنحه دفعة قوية.