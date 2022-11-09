مورينيو محبط من افتقار روما للقوة الهجومية قبل مواجهة ساسولو

تحسر جوزيه مورينيو، مدرب روما، على افتقار فريقه للقوة الهجومية بسبب قائمة الإصابات المتزايدة في ظل معاناته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويغيب لورينتسو بيليغريني عن روما في الرحلة إلى ساسولو، يوم الأربعاء، بعد إصابته في الخسارة 1-صفر أمام لاتسيو يوم الأحد.

ويحتل روما المركز السادس برصيد 25 نقطة متأخرا بفارق 13 نقطة عن نابولي المتصدر.

وتضم قائمة المصابين باولو ديبالا وجورجينيو فينالدم وإبريما داربو وليوناردو سبيناتزولا.

ويتصدر ديبالا وبيليغريني قائمة هدافي روما هذا الموسم بسبعة وأربعة أهداف على الترتيب.

وأبلغ مورينيو الصحفيين "فشلنا في التسجيل في ثلاث مباريات على أرضنا أمام نابولي وأتلانتا ولاتسيو (خسر روما كل هذه المواجهات بنتيجة 1-صفر)، يمكنني البكاء الآن، هل أستطيع فعل ذلك؟".

"المدربون الآخرون يبكون مرارا وتكرارا لكني لم أفعل ذلك مطلقا، لذا يجب السماح لي بالقيام بذلك على فترات".

ويدرك مورينيو صعوبة مواجهة ساسولو، حيث لم ينتصر روما في أرض منافسه في آخر أربع مواجهات بالدوري.

وأضاف المدرب البرتغالي "أتوقع مباراة صعبة جدا أمام فريق جيد خضنا ضده مباراتين صعبتين في الموسم الماضي. ساسولو يملك العديد من المواهب الجيدة هذا الموسم أكثر من الموسم الماضي".

وتابع "لكن أتوقع أن يلعب فريقي بحيوية لضمان عودة الابتسامة مرة أخرى لأننا لم نفعل ذلك في آخر يومين".