ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يسقط لاتسيو بثنائية

اقتنص فريق ميلان فوزًا ثمينا على حساب نظيره لاتسيو بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

وفي الدقيقة 17 سجل إسماعيل بن ناصر هدف التقدم لميلان.

وفي الدقيقة 29، انطلق ثيو هيرنانديز من منطقة جزاء فريقه، ليصل إلى مرمى لاتسيو بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس بروفيديل في الزاوية الصعبة، وخرج ميلان متقدمًا في الشوط الأول.