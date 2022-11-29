من هو رئيس يوفنتوس الجديد؟

طرحت عائلة أنييلي من خلال شركتها القابضة "إكسور"، اليوم الثلاثاء، اسم المحاسب جيانلوكا فيريرو رئيسا جديدا لمجلس إدارة يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، عقب استقالة المجلس برئاسة أندريا أنييلي.

وأعلن يوفنتوس استقالة مجلس إدارته برئاسة أنيلي في وقت متأخر أمس الاثنين؛ "من أجل صالح الشركة".

وتأتي الاستقالة الجماعية بعد أن فحص مدعون البيانات المالية ليوفنتوس في الأشهر الأخيرة؛ بسبب مزاعم عن وجود مخالفات محاسبية وتلاعب في السوق.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات.

وهبطت أسهم يوفنتوس بنسبة 10.4% عند الافتتاح اليوم، وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش انخفضت بنسبة 3%.

وقالت إكسور التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، وتسيطر على 64% من أسهم يوفنتوس وحوالي 78% من حقوق التصويت، إنها ستعين فيريرو لقيادة مجلس الإدارة في اجتماع للمساهمين دعا له النادي في 18 يناير كانون الثاني المقبل لتعيين مجلس إدارة جديدة.

وأضافت الشركة أنها ستقدم أيضا قائمة كاملة للمرشحين لمجلس الإدارة الجديد.

وقال مصدر مقرب من إكسور إن مجلس الإدارة الجديد ليوفنتوس يجب أن يضم محامين وخبراء حوكمة للمساعدة في حماية الشركة خلال التحقيقات.

وقال يوفنتوس إن مديريه خلصوا إلى أنه سيكون من الأفضل معالجة هذه القضية بواسطة مجلس إدارة جديد، بالنظر إلى "أهمية المسائل القانونية والفنية/المحاسبية المعلقة".

وأضاف أنه سيتعين عليه إعادة صياغة بياناته المالية للسنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2022.

وقالت شركة يوفنتوس، التابعة لشركة إكسور القابضة المملوكة لعائلة أنييلي، إنها طلبت من الرئيس التنفيذي ماوريتسيو أريفابيني الاحتفاظ بمنصبه، وعينت ماوريتسيو سكانافينو مديرا عاما.