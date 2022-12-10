الكشف عن شرط نادي ميلان من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو

بدأ خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مناقشات بشأن فكرة انتقال نجم مانشستر يونايتد السابق إلى ميلان الإيطالي، لكن هناك شرطًا رئيسيًا بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشيونال".

وقالت الصحيفة، إن مينديز بدأ العمل على انتقال كريستيانو رونالدو إلى الروسونيري في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني المقبل في صفقة مجانية نظرًا لأنه حر بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي الشهر الماضي.

ويزعم التقرير أن مينديز يرى أن الدوري الإيطالي هو المرحلة المثالية لرونالدو الذي لعب بالفعل مع يوفنتوس من 2018 إلى 2021، وخاض 134 مباراة مع البيانكونيري وسجل 101 هدفًا وفاز بخمسة ألقاب.