الكشف عن شرط نادي ميلان من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو
بدأ خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مناقشات بشأن فكرة انتقال نجم مانشستر يونايتد السابق إلى ميلان الإيطالي، لكن هناك شرطًا رئيسيًا بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشيونال".
وقالت الصحيفة، إن مينديز بدأ العمل على انتقال كريستيانو رونالدو إلى الروسونيري في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني المقبل في صفقة مجانية نظرًا لأنه حر بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي الشهر الماضي.
ويزعم التقرير أن مينديز يرى أن الدوري الإيطالي هو المرحلة المثالية لرونالدو الذي لعب بالفعل مع يوفنتوس من 2018 إلى 2021، وخاض 134 مباراة مع البيانكونيري وسجل 101 هدفًا وفاز بخمسة ألقاب.
ومع ذلك، هناك شرط لميلان للتعاقد مع قائد البرتغال، هو مغادرة مواطنه رافاييل لياو في يناير/كانون الثاني المقبل مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.
وهناك العديد من الفرق المهتمة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا والذي لم يوقع حتى الآن على تجديد عقده مع ميلان، والذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.
وخلال كأس العالم الحالية في قطر، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن رونالدو يقترب من إبرام صفقة للانضمام إلى النصر السعودي مقابل 211.65 مليون دولار سنويا، لكن اللاعب قال إن التقارير غير صحيحة.
ولا يتوقع أن يقرر رونالدو، البالغ 37 عاما، الاعتزال في الوقت الحالي بعد أن سبق له القول إن نسخة قطر الحالية ستكون آخر نهائيات لكأس العالم يشارك فيها لكنه يعتزم الاستمرار في اللعب حتى بلوغه الأربعين.
ويستعد رونالدو والبرتغال لمواجهة المغرب في وقت لاحق، اليوم السبت، في دور الثمانية لكأس العالم وسط أنباء تتردد عن وجود خلافات في معسكر المنتخب الأوروبي بسبب جلوس القائد على مقاعد البدلاء أمام سويسرا في دور الستة عشر واستبداله أمام كوريا الجنوبية في آخر مباريات دور المجموعات.
لكن فرناندو سانتوس، المدير الفني للفريق، نفى ذلك تماما، قائلا إن رونالدو كان مستاء لغيابه عن التشكيلة الأساسية لكن الحوار الذي دار بينهما بهذا الشأن كان طبيعيا تماما وإن الوقت قد حان لينصرف تركيز وسائل الإعلام عن هذا الأمر.