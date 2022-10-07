أليغري: يوفنتوس بحاجة للتركيز والشخصية للفوز على ميلان

وقال أليغري للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن جاهزون لهذه المباراة، حاليا ميلان متقدم علينا في الترتيب، وهم أقوياء وخطيرون جدا حين تكون المباراة مفتوحة".

وأضاف: "المباراة تتطلب التركيز والشخصية وستكون اختبارا جيدا بالنسبة لنا".

ويمكن ليوفنتوس أن يرى الضوء في نهاية النفق فيما يتعلق بالإصابات بعد أن لعب أنخيل دي ماريا وأدريان رابيو دورا أساسيا في الانتصار 3/1 على مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي بعد استعادة لياقتهما.

وسيغيب دي ماريا عن مواجهة ملعب سان سيرو بسبب الإيقاف لمباراتين بعد تلقيه بطاقة حمراء ضد مونزا.

وقال أليغري: "ليوناردو بونوتشي يفترض أن يشارك أساسيا من البداية غدا، لكنني سأقرر كل شيء عقب المران. أريك (أركاديوش) ميليك تحسن، ويفترض أن يكون جاهزا للعب".

وسيغيب بول بوغبا لاعب الوسط، والمهاجمان فيدريكو كييزا وكايو خورخي وماتيا دي شيليو الظهير الأيمن المصاب في عضلات الفخذ الخلفية.

وحذر أليغري من أن فريق المدرب ستيفانو بيولي سيلعب لإثبات نفسه بعد الهزيمة في لندن.

وقال أليغري: "سنلعب ضد أبطال إيطاليا، وغدا ستكون مباراة أصعب من المعتاد لأنهم قادمون من هزيمة سيئة في لندن، ويرغبون في تعويض ذلك".

وتابع: "الفريق يملك لاعبين لديهم قدرات عالية وسرعة كبيرة مثل رفائيل لياو الذي يستطيع قلب موازين المباراة كما أنه سيلعب أمام جمهوره، ستكون مباراة جيدة وحدثا رياضيا رائعا في ملعب ممتلئ بالجمهور".