أنييلي: قرار الاستقالة من رئاسة يوفنتوس لم يكن سهلًا

قال أندريا أنييلي، اليوم الثلاثاء، إن قراره بالاستقالة من رئاسة النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم لم يكن سهلًا وإنه لا يزال مقتنعًا بأنه عمل بصورة صحيحة ولم يرتكب أي مخالفات.

وقال أنييلي لحملة أسهم النادي الذين تجمعوا في تورينو للتصديق على نتائج الفريق خلال العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، والتي كشفت عن خسائر بقيمة 238 مليون يورو (255 مليون دولار) "انطلاقًا من حبي ليوفنتوس فإنني خلال السنوات الأخيرة بذلت قصارى جهدي من أجل تحقيق أفضل النتائج في الملعب وخارجه".