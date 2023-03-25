تقرير: إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع ميسي
كشف موقع "digisport" الروماني عن دخول نادي إنتر ميلان الإيطالي، في منافسة مع الأندية الراغبة في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وتسعى إدارة الفريق الباريسي في الوصول إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده مع الفريق.
وقال الموقع الروماني، إن إنتر ميلان وضع أنظاره على ميسي، في ظل رغبة أندية الهلال السعودي وبرشلونة وإنتر ميامي في التعاقد مع النجم الأرجنتيني بالموسم المقبل.
وأشار الموقع إلى أن إدارة إنتر ميلان تخطط لتقديم عرض للاعب في الفترة المقبلة، مع اقتراب نهاية عقد ميسي مع النادي الفرنسي في نهاية الموسم الحالي.
وقد أكد الصحفي الأرجنتيني سيرجيو غونزاليس نفس التقارير عبر حسابه على تويتر، مشيرا إلى النادي الإيطالي يعتمد على نائب رئيس النادي، خافيير زانيتي، في إقناع ميسي نظرا للعلاقة الجيدة التي تجمعهما.
ويلعب ليونيل ميسي، صاحب الـ35 عاما، لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2021، قادما من برشلونة الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2000 وحتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني نحو 50 مليون يورو.
ولعب ميسي 32 مباراة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل خلالها 18 هدفا وصنع 17 أخرى.