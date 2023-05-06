من المرمى للمرمى.. ثيو هيرنانديز يسجل هدفا رائعا في مباراة ميلان ضد لاتسيو (فيديو)
سجل الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم ميلان الإيطالي، هدفا رائعا في مواجهة فريقه لنظيره لاتسيو، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وجاء هدف ثيو هيرنانديز في الدقيقة 29، حيث انطلق اللاعب من حدود منطقة جزاء ميلان ليراوغ لاعبي لاتسيو قبل أن يصوب الكرة ببراعة بيسراه لتسكن شباك لاتسيو وتعلن عن الهدف الثاني للفريق الإيطالي.
وكان ميلان قد تقدم بالهدف الأول عن طريق إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 17.
وشهدت أحداث المباراة ضربة موجعة لميلان بإصابة البرتغالي رافائيل لياو، نجم الفريق.
فبعد مرور 10 دقائق فقط من بداية اللقاء المقام على ملعب سان سيرو، وقف لياو متأثرا بإصابة ولم يستطع على إثرها استكمال المباراة.
وعلى الفور، أجرى ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، تبديلا اضطراريا بخروج لياو ليدفع بأليكسيس ساليمايكيرس بدلا منه.
وقد تكون إصابة لياو ضربة قاصمة لظهر الروسونيري، الذي يستعد لأحد أهم المباريات في تاريخه عندما يلتقي بغريمه التقليدي إنتر، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحتل لاتسيو، وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، أما ميلان فيأتي في المركز السادس برصيد 58 نقطة.