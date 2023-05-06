من المرمى للمرمى.. ثيو هيرنانديز يسجل هدفا رائعا في مباراة ميلان ضد لاتسيو (فيديو)

سجل الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم ميلان الإيطالي، هدفا رائعا في مواجهة فريقه لنظيره لاتسيو، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هدف ثيو هيرنانديز في الدقيقة 29، حيث انطلق اللاعب من حدود منطقة جزاء ميلان ليراوغ لاعبي لاتسيو قبل أن يصوب الكرة ببراعة بيسراه لتسكن شباك لاتسيو وتعلن عن الهدف الثاني للفريق الإيطالي.

وكان ميلان قد تقدم بالهدف الأول عن طريق إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 17.