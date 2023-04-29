ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يقتنص تعادلا ثمينا من روما

اقتنص فريق ميلان تعادلا ثمينا من نظيره روما، بهدف لمثله، في مباراة مثيرة جمعتهما، مساء السبت، على ملعب "الأولمبيكو" في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

كان التعادل السلبي هو صاحب الكلمة العليا في معظم دقائق المباراة، حيث استمر ساريًا حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.