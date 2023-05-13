جماهير ميلان تعاتب اللاعبين والمدرب بعد الخسارة أمام سبيزيا (فيديو)

في مشهد لافت، توجه لاعبو فريق ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي للتحدث مع الجماهير، عقب الهزيمة التي مني بها الفريق، اليوم السبت، أمام سبيزيا في بطولة الدوري الإيطالي.

وأحرز سبيزيا المتعثر هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه ميلان ويكبد فريق المدرب ستيفانو بيولي أول هزيمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في شهرين، ويوجه ضربة لآماله في المربع الذهبي.

وجاءت خسارة ميلان بعد أيام من هزيمته بهدفين دون رد أمام جاره إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.