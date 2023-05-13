جماهير ميلان تعاتب اللاعبين والمدرب بعد الخسارة أمام سبيزيا (فيديو)
في مشهد لافت، توجه لاعبو فريق ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي للتحدث مع الجماهير، عقب الهزيمة التي مني بها الفريق، اليوم السبت، أمام سبيزيا في بطولة الدوري الإيطالي.
وأحرز سبيزيا المتعثر هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه ميلان ويكبد فريق المدرب ستيفانو بيولي أول هزيمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في شهرين، ويوجه ضربة لآماله في المربع الذهبي.
وجاءت خسارة ميلان بعد أيام من هزيمته بهدفين دون رد أمام جاره إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.
وبعد المباراة، التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة توجه اللاعبين إلى الجماهير المتواجدة في المدرجات، وتحديدًا الجماهير المعروفة باسم "كورفا سود"، والتي تمثل رابطة ألتراس للنادي الإيطالي.
وبدا وكأن الجماهير توجه العتاب إلى اللاعبين والمدرب الذين وقفوا للإنصات لهم في أمور تخص الفريق الذي عانى من التراجع مؤخرًا.
وحرصت الجماهير بعد ذلك على تحية اللاعبين ومؤازرتهم فيما هو قادم، في لقطة مميزة.
ومنح المدافع بشيمسواف فيسنيسكي التقدم لصاحب الأرض عندما تابع ضربة رأس من زميله كيلفن أميان التي ارتدت من القائم في الدقيقة 75.
وعزز لاعب الوسط سالفاتوري إسبوسيتو من تفوق سبيتسيا المهدد بالهبوط من ركلة حرة رائعة قبل خمس دقائق من النهاية.
وبقي ميلان في المركز الخامس برصيد 61 نقطة، متأخرا بنقطتين عن إنتر رابع الترتيب والذي يستضيف ساسولو في وقت لاحق من اليوم.
ورفع سبيزيا رصيده إلى 30 نقطة في المركز 18 متساويا مع فيرونا صاحب المركز 17 والذي يستضيف تورينو غدا الأحد.