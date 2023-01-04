الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي
يستضيف فريق إنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه نابولي في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الإيطالي.
وتشهد الجولة بضع مواجهات قوية بخلاف لقاء إنتر ونابولي على رأسها الصدام بين روما وبولونيا بخلاف اختبارات خارج الديار لفريقي ميلان ويوفنتوس.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة إنتر ضد نابولي في الدوري الإيطالي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "جوزيبي ميانزا" في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي بريميوم 1 بصوت المعلق فارس عوض.
ترتيب الفريقين
يحتل إنتر حامل اللقب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة.
وحقق إنتر 10 انتصارات وتلقى 5 هزائم ولم يعرف طعم التعادل، وسجل الفريق 34 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.
ويحتل نابولي الصدارة برصيد 41 نقطة بعدما حقق 13 فوزًا وتعادل مرتين ولم يعرف طعم الخسارة.
وسجل نابولي 37 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم في الدوري واستقبل 12 هدفًا.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ12 من فبراير الماضي بالتعادل بهدف لمثله في الدوري.
ولم يفز نابولي على إنتر في عقر داره منذ مواجهة الكأس يوم الـ12 من فبراير 2020.
ويواجه إنتر مدربه الأسبق لوتشيانو سباليتي الذي سبق له خوض 35 مواجهة سابقة كمدرب ضد إنتر فاز خلالها 12 مرة وخسر 13 مرة ولم يعرف التعادل.
ويلعب سباليتي ضد سيموني إنزاغي مدرب إنتر، بعد 11 مواجهة سابقة بينهما، وتفوق إنزاغي برصيد 5 انتصارات مقابل 4 لصالح سباليتي وتعادلين.
ويخوض إنزاغي لقاءه رقم 14 ضد نابولي، وحقق 3 انتصارات بينما تلقى 8 هزائم وتعادل مرتين.
أسلحة إنتر
يخوض إنتر أول اختبار في العام الجديد باحثًا عن تحقيق الفوز للدخول بقوة في دائرة المنافسة على الصدارة.
وعانى إنتر من تذبذب النتائج قبل توقف الدوري، وأبدى إنزاغي مدرب الفريق تخوفه من تأثير الغياب الطويل عن المباريات بسبب فترة التوقف لإقامة كأس العالم.
وقال مدرب إنتر قبل اللقاء "سنلعب لتحقيق الفوز أمام نابولي ولكن أخشى أن يتأثر اللاعبون بالابتعاد عن المباريات الرسمية منذ فترة بخلاف إجهاد اللاعبين الذين خاضوا منافسات كأس العالم".
ويغيب عن صفوف النيراتزوري لاعب خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بسبب الإصابة بحسب ما أعلن النادي الإيطالي.
ويعتمد إنتر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أندريه أونانا وأمامه الثلاثي ميلان سكرينار وفرانسيسكو أكيربي وأليساندرو باستوني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط هنريك ميختاريان ونيكولو باريلا وهاكان كالهونغولو ويمينًا دينزل دومفريس ويسارًا فريدريكو ديماركو بينما يقود الهجوم روميلو لوكاكو وإدين دجيكو.
أوراق نابولي
يبحث نابولي عن مواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم وعبور أحد أهم الاختبارات في طريق تحقيق لقب الاسكوديتو.
وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "إنتر فريق رائع ويملك قدرات بدنية مميزة بخلاف أنه يجيد توسيع اللعب واستغلال الأطراف".
وأضاف "أنا من سكان نابولي وهدفي إسعاد جماهير هذه المدينة، ونعلم تمامًا مركزنا في الدوري والتحدي أمامنا".
ويعتمد نابولي على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكس ميريت وأمامه الرباعي أمير رحماني وكيم مين جاي وجيوفاني دي لورينزو وماتياس أوليفيرا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ستانيسلاف لوبوتكا وبجواره فرانك أنجويسا وبيوتر زيلينسكي مع ثلاثي خط الهجوم فيكتور أوسيمين وماتيو بوليتانو وخفيشا كفاراتسخيليا.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة خاصة أنها بعد فترة توقف للدوري.
وأشار إلى أن إنتر لديه دوافع لتحقيق الفوز على حساب نابولي للتقدم في سباق الصدارة، مؤكدًا أن نابولي ييدو أكثر جاهزية وقدرة بدنية خاصة مع غياب بروزوفيتش عن صفوف إنتر وهي ضربة قوية لأصحاب الأرض.