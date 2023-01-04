الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق إنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه نابولي في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الإيطالي.

وتشهد الجولة بضع مواجهات قوية بخلاف لقاء إنتر ونابولي على رأسها الصدام بين روما وبولونيا بخلاف اختبارات خارج الديار لفريقي ميلان ويوفنتوس.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة إنتر ضد نابولي في الدوري الإيطالي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "جوزيبي ميانزا" في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي بريميوم 1 بصوت المعلق فارس عوض.