ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يكتسح سامبدوريا بخماسية

حقق فريق ميلان فوزا كبيرا على حساب نظيره سامبدوريا، بنتيجة (5-1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإيطالي.

وافتتح رفائيل لياو التسجيل لميلان بهدف في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل فابيو كوالياريلا لسامبدوريا بالدقيقة 20.

وبعد 3 دقائق فقط، أضاف أوليفيه جيرو هدفًا ثانيًا للروسونيري بالدقيقة 23، ثم سجل الهدف الثاني له والثالث لميلان من ركلة جزاء بالدقيقة 29.