ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يكتسح سامبدوريا بخماسية
حقق فريق ميلان فوزا كبيرا على حساب نظيره سامبدوريا، بنتيجة (5-1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإيطالي.
وافتتح رفائيل لياو التسجيل لميلان بهدف في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل فابيو كوالياريلا لسامبدوريا بالدقيقة 20.
وبعد 3 دقائق فقط، أضاف أوليفيه جيرو هدفًا ثانيًا للروسونيري بالدقيقة 23، ثم سجل الهدف الثاني له والثالث لميلان من ركلة جزاء بالدقيقة 29.
وجاء الهدف الرابع لميلان عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 63، وبعد 5 دقائق، أحرز جيرو الهاتريك والهدف الخامس لأصحاب الأرض.
انتهت المباراة بفوز ميلان بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيده للنقطة 64 في المركز الخامس، خلف لاتسيو الرابع صاحب الـ65 نقطة، وتجمد رصيد سامبدوريا عند 18 نقطة في المركز الأخير.
وتشتعل المنافسة في الدوري الإيطالي على مقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل يوفنتوس المركز الثاني بـ69 نقطة، وإنتر ميلان ثالثًا بـ66 نقطة، ثم لاتسيو بـ65 في المركز الرابع، ولم يخوضوا بعد مواجهات الجولة السادسة والثلاثين.
يذكر أن نابولي حسم لقب الدوري الإيطالي ويتصدر الترتيب برصيد 83 نقطة.