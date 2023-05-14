كانتي قد يغيب عن تشيلسي حتى نهاية الموسم

وعبّر لامبارد، الذي حقق فوزا واحدا في ثماني مباريات بجميع المسابقات منذ أن خلف جراهام بوتر الشهر الماضي، عن إحباطه لغياب اللمسات الحاسمة.

وقال بعد أن أهدر تقدمه 2-1 أمام ضيفه فورست: "يجب أن تكون حاسما أمام المرمى. في الوقت الحالي لا نتحلى بالفاعلية الكافية".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن تشيلسي توصل لاتفاق بالفعل مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة الفريق اللندني في الموسم المقبل.

وابتعد بوكيتينو، الذي قاد توتنهام هوتسبير لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019، عن العمل منذ إقالته من تدريب باريس سان جيرمان العام الماضي.