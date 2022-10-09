ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يستعيد الصدارة بفوز درامي على ليفربول ومانشستر يونايتد يهزم إيفرتون

وحقق آرسنال فوزا دراميا بنتيجة 3/2 على ضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وعلى ملعب الإمارات وقع البرازيلي غابرييل مارتينيلي الهدف الأول لآرسنال بعد 57 ثانية من صافرة بداية المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من مارتن أوديغارد.