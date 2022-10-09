ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يستعيد الصدارة بفوز درامي على ليفربول ومانشستر يونايتد يهزم إيفرتون
وحقق آرسنال فوزا دراميا بنتيجة 3/2 على ضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.
وعلى ملعب الإمارات وقع البرازيلي غابرييل مارتينيلي الهدف الأول لآرسنال بعد 57 ثانية من صافرة بداية المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من مارتن أوديغارد.
وأدرك المهاجم القادم من أوروغواي داروين نونيز التعادل لليفربول في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من لويس دياز.
ونجح آرسنال في إنهاء الشوط الأول متقدمًا 2/1 بعدما سجل له بوكايو ساكا هدفًا في الدقيقة 45+5 بتسديدة من داخل المنطقة مستغلًا كرة عرضية من غابرييل مارتينيلي.
وأدرك المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو التعادل لليفربول في الدقيقة 53 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جوردان هندرسون.
وفي الدقيقة 69 قرر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إخراج النجم المصري محمد صلاح وأشرك مكانه البرازيلي فابينيو.
واحتسب الحكم مايكل أوليفر ضربة جزاء لآرسنال بعد تدخل من تياغو ألكانتارا على غابرييل جيسوس.
ونجح بوكايو ساكا في تسجيل ضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة 76.
وفي آخر 10 مباريات بين آرسنال وليفربول فاز الغانرز مرتين، في حين فاز الريدز 5 مرات، وتعادلا 3 مرات، فاز آرسنال فيهما بضربات الترجيح.
وحقق آرسنال الفوز الثامن وخسر مرة وحيدة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ليعود الغانرز إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدما بنقطة وحيدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.
أما ليفربول فخسر للمرة الثانية، وتعادل 4 مرات، وفاز مرتين فقط ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر.
ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على غلاسكو رينجرز، يوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، ثم يستضيف الريدز مانشستر سيتي، يوم الأحد 16 أكتوبر، في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أما آرسنال فيخرج لمواجهة بودو/غليمت في الدوري الأوروبي، يوم الخميس، ثم يواجه ليدز يونايتد، ثم يصطدم بمانشستر سيتي، يوم 19 أكتوبر، في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
فوز مانشستر يونايتد
وقلب مانشستر يونايتد تأخره 0/1 إلى فوز ثمين بنتيجة 3/1 على إيفرتون، على لعب جوديسون بارك.
وتقدم أليكس إيوبي لإيفرتون من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الخامسة، وتعادل أنتوني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا تمريرة من أنتوني مارسيال.
وأحرز البديل كريستيانو رونالدو هدف التقدم لمانشستر يونايتد بتسديدة من داخل المنطقة أيضا في الدقيقة 44.
ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 15 نقطة في المركز الخامس، ولعب 8 مباريات، ويتأخر بـ9 نقاط عن آرسنال المتصدر الذي لعب 9 مباريات، في حين يملك إيفرتون 10 نقاط في المركز الثاني عشر.