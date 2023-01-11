رسميا.. جواو فيليكس ينضم إلى تشيلسي معارا من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع جواو فيليكس قادما من أتلتيكو مدريد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقام اللاعب بتجديد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2027، قبل أن يسمح له بالرحيل إلى تشيلسي مُعارا.

وقال فيليكس بعد انضمامه للبلوز: "تشيلسي أحد أعظم الأندية في العالم وآمل أن أساعد الفريق لتحقيق أهدافه. أنا سعيد للغاية ومتحمس للعب في ستامفورد بريدج".

ويعد البرتغالي أحد أبرز المواهب في قارة أوروبا منذ سنوات، حيث حصل فيليكس على جائزة الفتى الذهبي العام 2019، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي من الجماهير".

وسجل صاحب الـ23 عاما 33 هدفا وصنع 18 آخرين في 129 مباراة.