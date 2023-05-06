محمد صلاح يهدي قميصه لمشجعة بعد مباراة ليفربول وبرينتفورد (فيديو)

لفت الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الأنظار إليه بموقف رائع بعد مباراة فريقه ضد برينتفورد، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح هدفا مبكرا ليمنح ليفربول الفوز 1-صفر على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواصلة الضغط على غريمه مانشستر يونايتد في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، اليوم السبت.

والتقطت كاميرات القناة الناقلة للمباراة صلاح وهو يمنح قميصه لإحدى المشجعات في المدرجات عقب المباراة، والتي بدت عليها السعادة الكبيرة من موقف النجم المصري.