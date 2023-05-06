محمد صلاح يهدي قميصه لمشجعة بعد مباراة ليفربول وبرينتفورد (فيديو)
لفت الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الأنظار إليه بموقف رائع بعد مباراة فريقه ضد برينتفورد، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز محمد صلاح هدفا مبكرا ليمنح ليفربول الفوز 1-صفر على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواصلة الضغط على غريمه مانشستر يونايتد في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، اليوم السبت.
والتقطت كاميرات القناة الناقلة للمباراة صلاح وهو يمنح قميصه لإحدى المشجعات في المدرجات عقب المباراة، والتي بدت عليها السعادة الكبيرة من موقف النجم المصري.
وبفوزه السادس على التوالي رفع ليفربول رصيده إلى 62 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن يونايتد الذي خاض مباراتين أقل.. وبقي برنتفورد في المركز التاسع وله 50 نقطة.
وأشرك برنتفورد خمسة مدافعين في محاولة للوقوف أمام هجمات ليفربول، لكن شباكه اهتزت في الدقيقة 13.
وحول فيرجيل فان دايك تمريرة فابينيو العرضية إلى صلاح ليحرز هدفه 100 في أنفيلد.
وانطلق برايان مبيمو في هجمة مرتدة وتفوق على فان دايك ليضع الكرة في المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل وهو ما أكده حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 40.
وأهدر داروين نونيز وكودي جاكبو فرصتين لليفربول، فيما سدد برنتفورد كرة واحدة على المرمى ليصبح هدف صلاح كافيا لتحقيق الفوز.