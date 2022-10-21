ديلي ميل: كريستيانو رونالدو رفض المشاركة بديلا في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام
قالت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير حصري، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض المشاركة كبديل في فوز مانشستر يونايتد 2/0 على توتنهام هوتسبير قبل أن يخرج من أولد ترافورد قبل صفارة النهاية ليثير غضب مديره الفني إريك تين هاغ.
وعاقب المدير الفني الهولندي رونالدو على تصرفه يوم الأربعاء، بإبعاد النجم عن فريقه في مباراة السبت المقبل على ملعب تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يعلق مانشستر يونايتد ليلة الخميس، على ما إذا كان رونالدو قد تم تغريمه بأجر أسبوعين كحد أقصى، الأمر الذي سيكلفه مليون جنيه إسترليني.
وجاء في بيان للنادي: "كريستيانو لن يكون ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة السبت ضد تشيلسي. يركز باقي الفريق بشكل كامل على التحضير لتلك المباراة".
كما تم استبعاد رونالدو، الذي أصدر بيانًا مساء الخميس، يعترف فيه بأنه تصرف بشكل سيئ في "لحظة انفعال"، من تدريب الفريق الأول قبل المباراة في ستامفورد بريدج.
وكان تين هاغ قد تعهد بـ "التعامل" مع رونالدو وعقابه والذي تم بعد الحديث مع قائد البرتغال البالغ عمره 37 عاما في مركز تدريب كارينغتون يوم الخميس، وهي العقوبة التي تحظى بدعم قادة النادي بالكامل.
وكان من المفترض أن خروج رونالدو المبكر كان رد فعل بسبب تركه على مقاعد البدلاء للمرة الثانية هذا الموسم. ولكن تبين الآن أنه قد طُلب منه المشاركة قرب نهاية المباراة لكنه رفض طلب مديره الفني.
وتوجه رونالدو إلى غرفة الملابس في الدقيقة 89 وقد التقط متعلقاته من الغرفة وغادر أولد ترافورد قبل صفارة النهاية، وما فعله مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق وضعت تين هاغ والنادي في موقف حرج تطلب من الطرفين عقاب اللاعب.
وقد وضع الحادث العلاقة المتوترة بين رونالدو ومدربه تحت تدقيق مكثف، وألقى بمزيد من الشكوك حول مستقبل اللاعب في أولد ترافورد، خاصة وأنه كان يرغب في الرحيل عن النادي الصيف الماضي للعب في دوري أبطال أوروبا بدلا من الدوري الأوروبي.
ومن المفهوم أن اللاعب أظهر ازدراء مبطّنًا لتين هاغ وفريقه التدريبي، إلى حد تجاهل صارخ لشخصية كبيرة في فريق العمل.
وانتقد رونالدو بشكل علني التدريبات ويعتقد أن يونايتد يجب أن يلعب بطريقة مختلفة مما أثار غضب مديره الفني.
ولا شك أن هذا الخلاف وصل إلى باقي اللاعبين بالفريق، خاصة أنه يتم بشكل يومي رغم عدم تأثر الروح في الفريق.
وأضاف رونالدو في بيانه: "أحاول أن أعيش وألعب باحترام تجاه زملائي وخصومي ومدربي. هذا لم يتغير".
ولا يزال تين هاغ يرى أن رونالدو عضو مهم في الفريق، وقالت المصادر مساء الخميس، إنه لا توجد رغبة في إبعاد اللاعب على الرغم من الخلاف الأخير.
ومع ذلك، من الواضح بشكل متزايد أن رحيل رونالدو خلال الميركاتو الشتوي سيكون أفضل لكلا الطرفين، خاصة إذا تمكن اللاعب من العثور على نادٍ جديد ويمكن حينها لمانشستر يونايتد التعاقد مع مهاجم بديل.