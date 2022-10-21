ديلي ميل: كريستيانو رونالدو رفض المشاركة بديلا في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

قالت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير حصري، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض المشاركة كبديل في فوز مانشستر يونايتد 2/0 على توتنهام هوتسبير قبل أن يخرج من أولد ترافورد قبل صفارة النهاية ليثير غضب مديره الفني إريك تين هاغ.

وعاقب المدير الفني الهولندي رونالدو على تصرفه يوم الأربعاء، بإبعاد النجم عن فريقه في مباراة السبت المقبل على ملعب تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يعلق مانشستر يونايتد ليلة الخميس، على ما إذا كان رونالدو قد تم تغريمه بأجر أسبوعين كحد أقصى، الأمر الذي سيكلفه مليون جنيه إسترليني.