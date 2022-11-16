كريستيانو رونالدو: أحتفظ برفات نجلي الراحل إلى جوار رفات والدي في منزلي

كشف النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، أنه يحتفظ برفات ابنه الجنين المتوفَّى في منزله ويتحدث معه "طوال الوقت".

وفقد قائد البرتغال البالغ عمره 37 عامًا، وصديقته جورجينا رودريغيز جنينهما عند الولادة في أبريل/نيسان الماضي بينما نجت التوأم بيلا.

قال رونالدو للصحفي بيرس مورغان من محطة TalkTV في حوار مطول إنه يحتفظ برفات ابنه إلى جانب رفات والده الراحل، موضحًا "أتحدث معهما طوال الوقت وهما إلى جانبي. أنت تعلم أنهما يساعدانني في أن أكون رجلاً أفضل، وأن أكون شخصًا أفضل، وأن أكون أبًا أفضل، إنه شيء أنا فخور به حقًّا.. وبالرسالة التي يرسلانها لي، وخاصة ابني".

وكشف رونالدو ،أيضًا، أن أطفاله الصغار سألوا "أين الطفل الآخر؟" عندما عادت صديقته إلى المنزل مع توأم واحد فقط.

وبكى أسطورة كرة القدم وهو يخبر بيرس مورغان على قناة TalkTV كيف اجتمعت العائلة بحماسة للترحيب بالوافد الجديد بعد ولادة جورجينا رودريغيز في الـ18 من أبريل/نيسان، ولكن بينما ولِدت الابنة بيلا بصحة جيدة، لم ينجح شقيقها أنجل.

ويتذكر نجم مانشستر يونايتد، قائلًا "وصلت جيو (جورجينا) إلى المنزل وبدأ الأطفال يقولون أين الطفل الآخر، أين الطفل الآخر؟"

وكشف كيف بكى مع ابنه الأكبر كريستيانو جونيور، 12 عامًا، وهو يعلن الخبر، لكنه قال إن ولديه الأصغرين - إيفا وماتيو، خمسة أعوام، وكذلك ألانا مارتينا، أربعة أعوام - استغرقوا وقتًا أطول لمعالجة الأخبار.