خطأ فادح من أليسون بيكر يكلف ليفربول هدفا أمام وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تقدم فريق وولفرهامبتون بهدف أول أمام نظيره ليفربول في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، بكأس الاتحاد الإنجليزي، في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2022/23، على ملعب "الآنفيلد".

وسجل غونزالو جيديس هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 26 بعد استغلاله خطأ فادحا من أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.