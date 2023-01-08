خطأ فادح من أليسون بيكر يكلف ليفربول هدفا أمام وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
تقدم فريق وولفرهامبتون بهدف أول أمام نظيره ليفربول في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، بكأس الاتحاد الإنجليزي، في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2022/23، على ملعب "الآنفيلد".
وسجل غونزالو جيديس هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 26 بعد استغلاله خطأ فادحا من أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.
البداية كانت بعد تسديدة راؤول خيمينيز ناحية المرمى، ليمسك أليسون الكرة، قبل أن يرسلها إلى تياغو ألكانتارا الذي لم يتمكن من التعامل جيدًا مع الكرة، لتُقطع منه.
ثم ينجح أحد لاعبي ليفربول في استخلاصها وتمريرها إلى أليسون، الذي حاول بدوره تمريرها إلى دفاع ليفربول، ولكنها اصطدمت بـغونزالو جيديس الذي استغل الفرصة وسدد الكرة في الشباك.
وتعادل لليفربول داروين نونيز في الدقيقة 45.
ويسعى ليفربول للمحافظة على لقب الكأس والذي حصل عليه الموسم الماضي، وبنفس الوقت يحاول تحسين الأوضاع الحالية للفريق، حيث تعرض للهزيمة في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد 3-1.
وتوج الريدز، بالنسخة الماضية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح، بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة النهائية بالتعادل السلبي بدون أهداف.