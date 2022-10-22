الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أوراق مانشستر يونايتد

يخوض مانشستر يونايتد مواجهة في توقيت حساس وحرج بعد قرار المدرب تين هاغ باستبعاد كريستيانو رونالدو من حساباته في مواجهة تشيلسي بعد تصرفه الغاضب لعدم المشاركة أمام توتنهام بالجولة الماضية.

وأكد تين هاغ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه حذر من قبل كريستيانو رونالدو من هذه التصرفات، فكرة القدم هي لعبة جماعية.

وأوضح أنه مدرب مسؤول عن فريق ويلعب كرة قدم جماعية كما أن مصلحة الفريق أهم من الحديث عن لاعب بعينه.

ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال ودوني فان دي بيك وبراندون ويليامز وآرون بيساكا بسبب الإصابة.

ويعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى دافيد دي خيا، وأمامه رباعي خط الدفاع رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز وديوغو دالوت ولوك شاو.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره فريد وبرونو فرنانديز، وفي الهجوم أنتوني وجادون سانشو وماركوس راشفورد.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة بين الفريقين في توقيت صعب للغاية خاصة بعد أزمة كريستيانو رونالدو.

وأشار إلى أن تشيلسي يلعب كرة جماعية منظمة ولكن البلوز لديه غيابات مؤثرة خاصة كانتي ورايس جيمس موضحا أن مانشستر يونايتد يواجه اختبارا قويا وصعبا بعد الصدام الذي نشب بين رونالدو وتين هاغ وستكون هناك أجواء مشحونة قد تؤثر على الفريق.