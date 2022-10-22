الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب ستامفورد بريدج لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.
وتنطلق الجولة الـ 13 للدوري الإنجليزي، اليوم السبت، بلقاء نوتنغهام فورست ضد ليفربول، كما يلعب إيفرتون ضد كريستال بالاس، ويستضيف مانشستر سيتي منافسه برايتون.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.
ترتيب الفريقين
يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 10 مواجهات بعد تحقيق 6 انتصارات وتعادلين وتلقي خسارتين.
وسجل تشيلسي 15 هدفا وتلقى 10 أهداف في مرماه، ويقود الفريق المدرب الإنجليزي غراهام بوتر.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 10 مواجهات أيضا بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى 3 خسائر.
وسجل مانشستر يونايتد 15 هدفا وتلقى مثلها، ويقود الفريق المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
وتعادل الفريقان في آخر 4 مباريات بينهما، وحقق تشيلسي الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3/1 يوم 19 يوليو 2020 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في آخر مواجهة شهدت الخروج بالانتصار.
أسلحة تشيلسي
يتطلع تشيلسي لتحقيق الفوز على حساب مانشستر يونايتد لتعويض عثرته الأخيرة بالتعادل مع برينتفورد دون أهداف.
وتحدث المدرب غراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مؤكدا أن المواجهة صعبة للغاية خاصة في ظل ضيق الوقت بعد مواجهة برينتفورد يوم الأربعاء الماضي.
وأشار إلى أن المواجهة دائما قوية وحساسة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، وهناك كرة قدم رائعة ينتظرها المتابعون من هذا اللقاء.
ويغيب الثلاثي نغولو كانتي ورايس جيمس وويسلي فوفانا عن صفوف تشيلسي في هذه المواجهة المرتقبة، وتحيط الشكوك حول جاهزية كونور جالاجير.
ويعتمد تشيلسي على تشكيلة تضم حارس المرمى كيبا أريز بالاغا، وأمامه خط الدفاع بقيادة كاليدو كوليبالي وتياغو سيلفا وتريفوه شالوباه.
ويقود خط الوسط جورجينيو وبجواره ماتيو كوفاسيتش ويمينا روبن لوفتوس تشيك ويسارا مارك كوكوريلا، مع مثلث الهجوم ماسون ماونت ورحيم سترلينغ وبيير إيمريك أوباميانغ.
أوراق مانشستر يونايتد
يخوض مانشستر يونايتد مواجهة في توقيت حساس وحرج بعد قرار المدرب تين هاغ باستبعاد كريستيانو رونالدو من حساباته في مواجهة تشيلسي بعد تصرفه الغاضب لعدم المشاركة أمام توتنهام بالجولة الماضية.
وأكد تين هاغ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه حذر من قبل كريستيانو رونالدو من هذه التصرفات، فكرة القدم هي لعبة جماعية.
وأوضح أنه مدرب مسؤول عن فريق ويلعب كرة قدم جماعية كما أن مصلحة الفريق أهم من الحديث عن لاعب بعينه.
ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال ودوني فان دي بيك وبراندون ويليامز وآرون بيساكا بسبب الإصابة.
ويعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى دافيد دي خيا، وأمامه رباعي خط الدفاع رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز وديوغو دالوت ولوك شاو.
ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره فريد وبرونو فرنانديز، وفي الهجوم أنتوني وجادون سانشو وماركوس راشفورد.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة بين الفريقين في توقيت صعب للغاية خاصة بعد أزمة كريستيانو رونالدو.
وأشار إلى أن تشيلسي يلعب كرة جماعية منظمة ولكن البلوز لديه غيابات مؤثرة خاصة كانتي ورايس جيمس موضحا أن مانشستر يونايتد يواجه اختبارا قويا وصعبا بعد الصدام الذي نشب بين رونالدو وتين هاغ وستكون هناك أجواء مشحونة قد تؤثر على الفريق.