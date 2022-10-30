مخاوف من غياب بوكايو ساكا عن إنجلترا في كأس العالم بسبب الإصابة

فوز كبير

وعاد آرسنال إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 5/0 على ضيفه نوتنغهام فورست، في الجولة الـ14 من البريميرليغ.

وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدما 1/0 سجله غابرييل مارتينيلي في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس، مستغلا كرة عرضية من بوكايو ساكا.

وسجل ريس نيلسون الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي نوتنغهام فورست، وعاد ريس نيلسون وسجل الهدف الثاني له والثالث لآرسنال في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل المنطقة أيضا.

وسجل توماس بارتي رباعية آرسنال في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ووقع مارتن أوديغارد الهدف الخامس للغانرز في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل المنطقة، بعد تمريرة من غابرييل جيسوس.

وحقق آرسنال الفوز العاشر وخسر مرة وتعادل مرة ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، متقدما بنقطتين عن مانشستر سيتي الثاني.