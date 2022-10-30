مخاوف من غياب بوكايو ساكا عن إنجلترا في كأس العالم بسبب الإصابة
أثارت شبكة "talksport" الشكوك حول إمكانية لحاق بوكايو ساكا لاعب آرسنال بمنتخب إنجلترا في كأس العالم، بعد تعرضه للإصابة أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.
وتقدم آرسنال 1/0 على نوتنغهام فورست في الدقيقة الخامسة عن طريق غابرييل مارتينيلي، بصناعة بوكايو ساكا، لكن بعد وقت قصير شوهد ساكا وهو يعرج عائدا إلى أرض الملعب بعد اصطدامه بلوحة الإعلانات.
وواصل بوكايو ساكا اللعب على الرغم من إصابة كاحله الأيسر بشكل واضح لكن ظهر اللاعب مجددا وهو يمسك كاحله ويطلب العناية الطبية.
وبعد ذلك أخرج ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال ساكا، وشارك مكانه ريس نيلسون، الذي وقع على هدفين.
وتأتي إصابة ساكا قبل 3 أسابيع من مباراة منتخب إنجلترا وإيران في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس العالم 2022.
وتنطلق منافسات كأس العالم يوم 20 نوفمبر بمواجهة قطر والإكوادور لكن منتخب إنجلترا يفتتح مشواره يوم 21 نوفمبر بمواجهة إيران، على استاد خليفة الدولي.
وأفادت "talksport" أن لدى غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بالفعل عدد من المخاوف من الإصابة حيث يكافح كل من ريس جيمس، وكايل ووكر، وجون ستونز، وكالفين فيليبس، وهاري ماغواير ليكونوا جاهزين.
فوز كبير
وعاد آرسنال إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 5/0 على ضيفه نوتنغهام فورست، في الجولة الـ14 من البريميرليغ.
وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدما 1/0 سجله غابرييل مارتينيلي في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس، مستغلا كرة عرضية من بوكايو ساكا.
وسجل ريس نيلسون الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي نوتنغهام فورست، وعاد ريس نيلسون وسجل الهدف الثاني له والثالث لآرسنال في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل المنطقة أيضا.
وسجل توماس بارتي رباعية آرسنال في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ووقع مارتن أوديغارد الهدف الخامس للغانرز في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل المنطقة، بعد تمريرة من غابرييل جيسوس.
وحقق آرسنال الفوز العاشر وخسر مرة وتعادل مرة ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، متقدما بنقطتين عن مانشستر سيتي الثاني.