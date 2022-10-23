ترتيب الدوري الإنجليزي: ساوثهامبتون يفرض التعادل على آرسنال ويشعل صراع الصدارة

أشعل ساوثهامبتون الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فرض التعادل 1/1 على ضيفه آرسنال، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من البريميرليج.

وافتتح غرانيت تشاكا التسجيل لآرسنال في الدقيقة الـ11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عرضية من بنجامين وايت.

ونجح ستيوارت أرمسترونغ في تسجيل هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 65 بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة متقنة من محمد اليونسي.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 28 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بنقطتين عن مانشستر سيتي الثاني، في حين يملك ساوثهامبتون 12 نقطة من 12 مباراة في المركز الـ15.

وتعادل آرسنال لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في حين خسر مرة، وفاز 9 مرات.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع بي إس في آيندهوفن يوم الخميس في الدوري الأوروبي، ثم مع نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة زيوريخ ثم تشيلسي.

وفي بقية المباريات فاز فولهام 3/2 على ليدز يونايتد، وأستون فيلا 4/0 على برينتفورد، وليستر سيتي 4/0 على وولفرهامبتون.