كلوب: لست مخلصًا للغاية للاعبين القدامى.. وحسب علمي "لن أرحل"

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الإعادة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ولفرهامبتون واندرارز اليوم: "أنا مخلص وأعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مخلصين لكنني لست مخلصا للغاية.

"لديك لاعب جيد قدم الكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم ربما، في ذهنك، تعتقد ‭'‬هذا كل شيء بالنسبة له الآن‭'‬. إذا تمكنت من استبداله بلاعب آخر ليحل محله، فهذا منطقي من كلا الجانبين.

"إذا لم تتمكن من إحضار أي شخص، فلا يمكنك إبعاد آخر، هذا هو الوضع".